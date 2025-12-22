Theo trang Motorbiscuit, sự cố nguy hiểm này xảy ra với nữ tài xế Deborah Pugatch khi cô đang lái chiếc Hyundai Palisade mới mua cùng con trai trên tuyến cao tốc I-65, gần thị trấn Warrior, bang Alabama.

“Lúc đó tôi chỉ cách nhà vài km thì nghe một tiếng nổ rất lớn. Tôi nghĩ chắc mình bị nổ lốp và vội tấp xe vào lề,” Pugatch kể lại.

Nhưng thật bất ngờ, thứ phát nổ không phải lốp xe, mà là kính cửa sổ trời. Khi đưa xe về đến gara, Pugatch cho biết kính cửa sổ trời phía sau vẫn tiếp tục nứt vỡ từng mảnh nhỏ. Cô sau đó đăng tải video cho thấy kính tự vỡ thêm dù xe đã đứng yên.

Rất may, tấm che nắng đang đóng nên không có ai bị thương. Tuy vậy, khoảnh khắc đó vẫn khiến cô ám ảnh.

“Điều tôi nghĩ đến tiếp theo là nếu lúc đó có trẻ con ngồi hàng ghế sau thì sao? Nếu kính bắn vào mắt hoặc gây thương tích thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Pugatch nói.

Ngày hôm sau, Pugatch mang xe tới đại lý Hyundai để kiểm tra. Theo lời Pugatch, quản lý dịch vụ của đại lý lập tức nhận ra vấn đề và nói với cô: “Trong hai năm làm việc ở đây, tôi đã thấy trường hợp này xảy ra khoảng 20 lần.”

Kính cửa sổ trời Hyundai Palisade tự vỡ. Hình ảnh được người dùng chia sẻ trên diễn đàn cộng đồng người dùng Hyundai Palisade tại Mỹ năm 2024. Ảnh: Palisadeforum

MotorBiscuit cho biết, hiện tượng kính cửa sổ trời tự vỡ đã từng được ghi nhận ở nhiều mẫu xe khác nhau tại Mỹ. Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) từng nhận được nhiều báo cáo trong 5 năm qua và đã tiến hành cuộc điều tra kéo dài 7 năm, bắt đầu từ năm 2014 về sự cố này. Qua đó, cơ quan này tiếp nhận hơn 4.000 đơn khiếu nại về hiện tượng này, liên quan đến ít nhất 13 hãng xe, trong đó có Hyundai, Kia, Ford và Audi. Tuy nhiên, đến năm 2021, cơ quan này kết luận chưa có đủ bằng chứng để xác định đây là lỗi an toàn nghiêm trọng để buộc các hãng xe phải tiến hành triệu hồi bắt buộc.

Ông Michael Brooks, Giám đốc điều hành Trung tâm An toàn ô tô (Center for Auto Safety), cho rằng việc kính nổ bất ngờ phía trên đầu người lái vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn. “Một tiếng nổ đột ngột có thể khiến tài xế hoảng loạn và phản ứng nguy hiểm khi đang lái xe,” ông Brooks nhận định.

Ông cũng cho biết tỷ lệ sự cố có xu hướng giảm theo thời gian, cho thấy chất lượng kính đã được cải thiện, nhưng vấn đề chưa được giải quyết triệt để.

Theo đài WBRC địa phương, Hyundai đã chấp nhận sửa chữa chiếc xe theo chế độ bảo hành, nhưng từ chối mua lại xe theo luật bang Alabama.

Hiện, bà Pugatch đang khiếu nại thông qua chương trình BBB Auto Line và hy vọng NHTSA sẽ xem xét lại vấn đề này. Kể từ sau sự cố, cô cho biết mình luôn để đóng kín cả hai tấm kính trên nóc xe.

“Đây rõ ràng là một vấn đề an toàn. Có điều gì đó không ổn,” Pugatch nhấn mạnh.

Theo Motorbiscuit

