Cầu thủ người Argentina chuyển đến Villa Park theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm từ Chelsea, kèm điều khoản mua đứt vào hè 2027 với giá 43 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, Garnacho khởi đầu không như mong đợi trong màu áo mới. Trận giao hữu với BG Pathum tại Thái Lan hôm qua, tiền đạo cánh 22 tuổi buộc phải rời sân sau một pha va chạm mạnh.

Garnacho bị chấn thương ở vùng mặt trận gặp BG Pathum - Ảnh: SunSport

Alejandro Garnach nhận sự chăm sóc từ đội ngũ y tế ngay trên sân trước khi được thay ra. Thông tin ban đầu cho biết, anh dính chấn thương ở vùng mặt.

Dù Aston Villa vẫn giành chiến thắng 3-1, HLV Unai Emery còn đón nhận thêm tổn thất khi đội trưởng John McGinn chấn thương đầu gối và không thể đá hết trận.

Ba cầu thủ lập công cho đại diện Premier League là Emi Buendia, Victor Lindelof và Boubacar Kamara.

Trước khi gia nhập Chelsea từ MU hè năm ngoái, Garnacho từng nằm trong tầm ngắm của Aston Villa.

Sau một năm khoác áo đội bóng thành London, anh ra sân 43 trận trên mọi đấu trường nhưng không được triệu tập tham dự World Cup 2026.

Tại Ngoại hạng Anh mùa trước, Garnacho có 24 lần ra sân, ghi 1 bàn thắng và đóng góp 3 pha kiến tạo. Tính trên mọi đấu trường, anh ghi 8 bàn, với một nửa pha lập công đến từ Cúp Liên đoàn.

HLV Unai Emery vốn hâm mộ tài năng của Garnacho và đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Aston Villa đưa cầu thủ 22 tuổi về sân Villa Park.