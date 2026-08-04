Sau quãng thời gian thi đấu thành công dưới dạng cho mượn tại Barcelona, Rashford trở lại MU. HLV Hansi Flick thừa nhận sẽ rất nhớ tuyển thủ Anh, khi đội bóng xứ Catalunya không kích hoạt điều khoản mua đứt.

Theo truyền thông xứ sương mù, Rashford hiện nằm trong danh sách 3 mục tiêu hàng đầu của Fenerbahce. Hai cái tên còn lại là Rafael Leao (AC Milan) và Ismaila Sarr (Crystal Palace).

Rashford đang bế tắc tương lai - Ảnh: SunSport

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đàm phán với Leao, nhưng chưa thể đạt được thỏa thuận. Bên cạnh đó, Fenerbahce cũng liên hệ với Ismaila Sarr.

Không dừng lại ở đó, đại diện Marcus Rashford đã nhận được lời đề nghị từ Fenerbahce, trong bối cảnh họ muốn tăng cường lực lượng cho HLV Ismail Kartal nhằm cạnh tranh chức với đại kình địch Galatasaray.

Fenerbahce sẵn sàng đáp ứng mức phí 30 triệu bảng phía MU yêu cầu và chào mời Rashford mức lương cao chót vót gần 300.000 bảng/tuần.

Sau khi cùng tuyển Anh giành hạng Ba World Cup 2026, Rashford chưa vội đưa ra quyết định về tương lai.

Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm bầu không khí cuồng nhiệt của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce sẵn sàng chi khoản tiền kỷ lục để thuyết phục anh cập bến Istanbul.

Ismaila Sarr cũng là cái tên được đội chủ sân Sukru Saracoglu đặc biệt đánh giá cao, sau mùa bùng nổ cùng Crystal Palace. Tuyển thủ Senegal ghi 21 bàn thắng, góp công lớn giúp đội bóng thành London đăng quang Conference League.

Không chỉ tỏa sáng ở cấp CLB, Sarr còn khẳng định đẳng cấp tại World Cup 2026 với 4 bàn thắng, qua đó trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Senegal tại các kỳ World Cup.