Toby Collyer không có tên trong danh sách sang Stockholm tham dự trận giao hữu thắng Atletico Madrid 2-1. Thay vào đó, anh thi đấu cho đội U21 MU trong thất bại 0-1 trước Altrincham.

Mùa giải 2025/26, tiền vệ này lần lượt được đem cho West Brom và Hull City mượn tại Championship, nhưng cả hai quãng thời gian đều bị gián đoạn bởi chấn thương, khiến anh không thể tạo dấu ấn.

Collyer có thể rời MU hè này - Ảnh: NYT

Theo nguồn tin từ Anh, nhiều đội bóng Championship đã bày tỏ sự quan tâm tới Collyer. Tiền vệ 22 tuổi vẫn còn hợp đồng với MU đến tháng 6/2027.

Tuy nhiên, cơ hội cạnh tranh của Collyer tại Old Trafford ngày càng thu hẹp. Anh bị Tyler Fletcher vượt lên trong thứ tự ưu tiên, trong khi MU vẫn đang tìm kiếm thêm một tiền vệ phòng ngự nữa.

Bên cạnh đó, Quỷ đỏ đã chiêu mộ Andrey Santos và Youri Tielemans để tăng cường tuyến giữa. Kobbie Mainoo vừa ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn.

Collyer từng được HLV đưa vào danh sách du đấu tiền mùa giải trong 2 năm liên tiếp và có trận ra mắt đội một ở Siêu cúp Anh 2024. Tính đến nay, anh có 13 lần ra sân trong màu áo MU.

Không chỉ Collyer, ba cầu thủ trưởng thành từ học viện gồm Dan Gore, Jacob Devaney và Chido Obi cũng đá chính trong trận gặp Altrincham.

Cả ba nhiều khả năng sẽ chia tay CLB, dù từng góp mặt ở các trận giao hữu đầu mùa với Wrexham và Rosenborg.

Dan Gore và Jacob Devaney đều trải qua mùa giải trước dưới dạng cho mượn, lần lượt tại Rotherham (League One) và St Mirren (Giải VĐQG Scotland).

Chido Obi mới 18 tuổi và không ra sân lần nào cho đội một mùa trước. Tiền đạo trẻ có thể được đem cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm và tránh nguy cơ chững lại khi chỉ thi đấu ở cấp độ đội dự bị.