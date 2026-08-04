MU đàm phán Camavinga

MU vẫn rất quan tâm đến việc chiêu mộ Eduardo Camavinga trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, theo yêu cầu của HLV Michael Carrick.

Các nguồn tin thân Old Trafford cho biết, Carrick muốn tăng cường thêm lựa chọn cho tuyến giữa trong mùa giải MU cạnh tranh Premier League lẫn Champions League.

MU tiếp tục đàm phán Camavinga. Ảnh: RMCF

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, bộ phận thể thao của Real Madrid đã cho phép tiền vệ người Pháp ra đi sau cuộc nói chuyện với Jose Mourinho.

HLV người Bồ Đào Nha thông báo với Camavinga rằng anh sẽ không được đảm bảo suất đá chính cho mùa giải 2026/2027 - một yếu tố quan trọng sau khi anh không được dự World Cup.

Real Madrid muốn thu về khoảng 50 triệu euro để cân bằng tài chính. Đây là con số vừa tầm với ngân sách chuyển nhượng của “Quỷ đỏ”.

Arsenal chờ Vinicius

Theo giới truyền thông Anh và Tây Ban Nha, Arsenal đang chờ phản ứng từ Vinicius Junior, trong quá trình đàm phán gia hạn với Real Madrid.

Nếu thỏa thuận gia hạn không được thông qua, Arsenal sẽ chính thức gửi đề nghị chuyển nhượng.

Vinicius vừa trở lại Madrid sau khi nghỉ bù World Cup. Ảnh: RMCF

Theo kế hoạch, Vinicius - người vừa trở lại Madrid kiểm tra y tế - sẽ đàm phán về hợp đồng mới trong tuần này.

Real Madrid không muốn mất trắng Vinicius vào mùa hè năm sau, nên sẽ phải bán nhanh tiền đạo người Brazil để tìm kiếm giải pháp thay thế.

Giữa lúc tình hình hỗn loạn, Michael Yormark - chủ tịch của RocNations, công ty quản lý của Vinicius - đã đến Anh vào thứ Hai tuần này và đăng tải trên mạng xã hội của mình: “London, tôi đến đây. Đi thôi!”.

Liverpool hỏi mua Zabarnyi

Liverpool đã nối lại đàm phán với người đại diện của trung vệ Illia Zabarnyi để bàn về việc chuyển nhượng trong mùa hè này.

Đội bóng chủ sân Anfield rất muốn có tuyển thủ Ukraine để tăng cường hàng phòng ngự ở mùa giải mới.

Liverpool muốn đưa Zabarnyi trở lại Anh. Ảnh: PSG Inside

Andoni Iraola đã yêu cầu các quan chức Liverpool về một trung vệ mới, dù đã chiêu mộ Jeremy Jacquet với giá khoảng 60 triệu bảng.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cần thêm hậu vệ bởi những chấn thương liên tiếp của Conor Bradley và Giovanni Leoni. Ông thích Zabarnyi vì kinh nghiệm tại Premier League, sau quãng thời gian anh thi đấu cho Bournemouth.

Zabarnyi không có suất đá chính trong chiến thuật của Luis Enrique. Dù vậy, PSG yêu cầu mức phí không thấp hơn 57 triệu bảng, số tiền mà CLB Paris từng đầu tư khi chiêu mộ anh.