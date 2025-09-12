Ngày 12/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999, ở Hà Nội) mức án 10 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc, năm 2016, Nguyễn Hoài Nam (SN 2000) và chị Lê Mai A. (SN 1996) không đăng ký kết hôn nhưng chung sống với nhau như vợ chồng và có 1 con chung. Đến tháng 5/2019, do phát sinh mâu thuẫn nên Nam và nhân tình chia tay nhau.

Thời điểm tháng 9/2019, chị A. có quan hệ tình cảm với anh Vũ Tiến Đạt (SN 1999). Khi biết “tình cũ” có quan hệ tình cảm với anh Đạt, giữa Nam và anh Đạt xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Ngày 20/10/2019, Nam và Đạt gọi điện thoại chửi nhau, hẹn gặp để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Khi biết được sự việc, anh Lê Văn Tâm (SN 1999), là bạn của Nam và Đạt đã nói cả hai gặp mặt để giảng hòa.

Khoảng 0h ngày 22/10/2019, anh Đạt cùng chị A. và nhóm bạn ngồi uống nước tại khu vực ngã tư phố Núi Trúc - Kim Mã. Khi đó, Nam gọi điện thoại nhiều lần cho anh Đạt hẹn gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn nên anh Đạt đã hẹn đến ngã tư Núi Trúc - Kim Mã.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Sau khi hẹn Nam xong, anh Đạt nói nhóm bạn đi sang vỉa hè ở số 1 phố Núi Trúc ngồi, để anh Đạt nói chuyện riêng với Nam. Khi đó chỉ có chị A. cùng một người bạn nữ ngồi lại cùng anh Đạt ở vỉa hè trước nhà số 2 phố Núi Trúc đợi Nam đến. Biết Nam và anh Đạt hẹn gặp nhau nên anh Tâm cũng đến ngồi cùng anh Đạt chờ anh Nam đến để giảng hòa.

Gây án

Khoảng 1 giờ sau, Nam đến điểm hẹn, nhìn thấy nhóm anh Đạt đang ngồi ở hai bên đầu phố Núi Trúc. Cho rằng anh Đạt bố trí người để phục đánh mình nên Nam quay về lấy dao tông và dao mèo giấu trong túi áo khoác làm hung khí để đánh nhóm anh Đạt.

Nam gọi đồng bọn cùng “tham chiến”, trong đó có bị cáo Quyết và Nguyễn Huy Hải (SN 1999). Trước khi đi, Hải chuẩn bị 2 con dao phóng lợn giấu trong người.

Khi gặp anh Đạt, Nam nói những lời khiêu khích “tình địch”. Anh Đạt đáp lời: “Mày chỉ là chồng cũ của nó thôi”. Lời qua tiếng lại, trong lúc tức giận, Nam nhặt chiếc ghế nhựa trên vỉa hè đập vào đầu anh Đạt. Bị tấn công, anh Đạt đứng dậy cầm ghế đánh lại Nam. Nam rút trong túi áo ra con dao mèo định đâm anh Đạt thì anh Tâm đứng dậy ôm Nam can ngăn và nói: “Thôi bạn ơi, anh em bình tĩnh nói chuyện”.

Ngay khi đó, Hải lấy con dao phóng lợn, đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng anh Tâm khiến nạn nhân gục xuống đường rồi vùng dậy bỏ chạy về hướng ngõ Núi Trúc.

Cuộc ẩu đả vẫn tiếp tục. Nam cầm dao tông chém 1 nhát vào đỉnh đầu một người tên H. thuộc nhóm của Đạt, làm anh này ngã xuống đường. Trong khi đó, Quyết cầm dao phóng lợn đâm 1 nhát vào bắp tay, 2 nhát vào ngực và sườn H. Khi nạn nhân cố bỏ chạy, Nam đâm tiếp 1 nhát vào vào lưng và chém 1 nhát trúng xương cụt anh H.

Anh Nguyễn Quanh Anh (nhóm của anh Đạt) thấy vậy vội chạy đến can ngăn nhóm Nam thì bị Hải dùng dao phóng lợn đâm 1 nhát vào mạng sườn.

Sau khi gây án, nhóm Nam bỏ đi, các nạn được đưa đến bệnh viện cấp cứu nên may mắn giữ được tính mạng. Cáo buộc cho rằng, ba nạn nhân trong vụ án bị tổn hại 6-28% sức khỏe.

Ngày 6/4/2020, Nam bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Giết người. Hải, Quyết cùng đồng phạm rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Đến ngày 16/2/2022, Hải cùng Quyết và đồng phạm đến công an đầu thú, khai nhận hành vi. Trong khi các đồng phạm bị truy tố, đưa ra xét xử, Nguyễn Tiến Quyết được gia đình giao nộp bệnh án từng điều trị tâm thần. CQĐT đã đưa bị cáo đi giám định tâm thần.

Kết quả giám định cho thấy, Quyết có biểu hiện của hội chứng nghiện nhiều loại ma túy. Tại thời điểm giám định, bị cáo có biểu hiện loạn thần nên được tạm đình chỉ điều tra để đi chữa bệnh bắt buộc. Sau một thời gian được điều trị và khỏi bệnh, ngày 16/12/2024, cơ quan tố tụng phục hồi điều tra đối với Nguyễn Tiến Quyết.