Có tài xế sau khi tông xe máy đã lợi dụng lúc đường vắng để bỏ trốn, mặc kệ nạn nhân bị thương nằm lại hiện trường. Luật quy định rõ trách nhiệm của người gây tai nạn và cả những người có mặt tại hiện trường.

Thời gian gần đây, một số tài xế sau khi gây tai nạn giao thông đã lợi dụng lúc đường vắng để lái xe rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Điển hình là vụ việc xảy ra vào chiều 13/11, khi chị C.T.T.L. (30 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) điều khiển xe máy trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thọ Phong, thì bị một ô tô màu trắng tông từ phía sau.

Camera an ninh ghi lại cảnh chị L. bị hất văng xuống đường, đồng thời chiếc xe máy bị ô tô kéo lê một đoạn. Sau va chạm, tài xế không dừng lại mà lái xe rời khỏi hiện trường. Nạn nhân bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Sau hơn 1 giờ truy xét, lực lượng CSGT phối hợp với công an địa phương đã xác định được tài xế ô tô. Tại cơ quan công an, ông T.T.H. (47 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) thừa nhận đã điều khiển ô tô BKS 76A-22.XXX gây ra vụ va chạm nói trên, rồi rời khỏi hiện trường.

Theo lời ông H., do hoảng hốt sau cú va chạm nên đã lái xe rời khỏi hiện trường, đồng thời bày tỏ sự ân hận, xin lỗi nạn nhân và mong muốn khắc phục hậu quả.

Bị can Nguyễn Văn Thiệu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thiệu (32 tuổi, trú xã Thái Hòa) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khoảng 23h10 ngày 17/9, tại đường Nguyễn Tất Thành (phường Vĩnh Phúc) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô (chưa xác định được BKS) và xe mô tô BKS 88D1-410.XX do anh H.V.D. (20 tuổi) điều khiển, chở phía sau chị H.T.H. (20 tuổi, cùng trú phường Vĩnh Phúc). Sau vụ tai nạn, anh H.V.D. tử vong tại bệnh viện; chị H.T.H. bị thương.

Đến khoảng 1h ngày 18/9, lực lượng chức năng xác định phương tiện liên quan đến vụ tai nạn là ô tô BKS 88H-037.45 do Nguyễn Văn Thiệu điều khiển.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thiệu khai nhận là lái xe taxi. Thời điểm xảy ra tai nạn, do buồn ngủ, Thiệu đã đâm vào phía sau xe mô tô BKS 88D1-410.XX.

Sau khi nghe tiếng va chạm mạnh, biết đã xảy ra tai nạn nhưng do lo sợ phải chịu trách nhiệm, Thiệu không dừng xe mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Khi xảy ra tai nạn, tài xế và người chứng kiến cần làm gì?

Tại Điều 80 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định rõ trách nhiệm của người điều khiển phương tiện gây ra tai nạn, người liên quan và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, người điều khiển xe gây ra tai nạn, người liên quan đến vụ việc có trách nhiệm dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm và giữ nguyên hiện trường; đồng thời trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc UBND nơi gần nhất.

Tài xế gây tai nạn và những người liên quan phải ở lại hiện trường vụ tai nạn đến khi người của cơ quan công an đến (trừ trường hợp phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe) nhưng phải đến trình báo ngay cơ quan công an, UBND nơi gần nhất.

Đồng thời, tài xế và những người liên quan đến vụ việc có trách nhiệm cung cấp thông tin đến vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

Khi xảy ra tai nạn giao thông, tài xế và người liên quan có trách nhiệm bảo vệ hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Điều 80 cũng quy định, người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn; báo tin ngay cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc UBND nơi gần nhất. Ngoài ra, những người này phải tham gia bảo vệ hiện trường cũng như bảo vệ tài sản của người bị nạn.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng quy định rõ trường hợp được sử dụng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn để đưa nạn nhân đi cấp cứu khi không có phương tiện nào khác; nhưng phải xác định vị trí phương tiện, vị trí nạn nhân tại hiện trường, không được làm thay đổi, mất dấu vết... Trường hợp có người chết phải giữ nguyên hiện trường và che đậy thi thể.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khác khi đi qua nơi xảy ra vụ việc có trách nhiệm chở người bị thương đi cấp cứu.