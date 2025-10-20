Từ đầu tháng 10, Geely triển khai chương trình “Rinh xe về nhà - Gấp 3 ưu đãi”, mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng Việt. Trong đó, Geely Coolray, mẫu SUV đô thị được ưa chuộng, được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản, với giá khởi điểm chỉ từ 499 triệu đồng. Phiên bản cao cấp Coolray Flagship còn được tặng thêm hai năm bảo hiểm thân vỏ, giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Geely Coolray là mẫu SUV đô thị cỡ B, trang bị động cơ 1.5 Turbo 177 mã lực, hộp số 7 cấp ly hợp kép DCT, thiết kế thể thao và công nghệ hỗ trợ lái hiện đại, hướng đến người dùng trẻ yêu thích cảm giác lái năng động.

Ở phân khúc SUV cỡ trung, Geely Monjaro - mẫu SUV hạng D 5 chỗ ngồi được ưu đãi trực tiếp 100 triệu đồng cho bản Premium, và tặng 50% lệ phí trước bạ cho bản Flagship. Mẫu xe này nổi bật với thiết kế châu Âu tinh tế, khoang lái sang trọng và hệ dẫn động 4 bánh thông minh AWD, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự thoải mái và phong cách hiện đại.

Trong khi đó, Geely EX5, đại diện cho dòng SUV điện thế hệ mới, được giảm tới 34 triệu đồng, đồng thời tặng bộ sạc treo tường 7 kW và sạc cầm tay 2,2 kW, mang đến trải nghiệm tiện lợi cho người dùng đang tìm kiếm giải pháp di chuyển xanh.

Geely EX5 sở hữu động cơ điện công suất 160 kW, phạm vi di chuyển khoảng 420 km mỗi lần sạc, cùng thiết kế tối giản và khoang lái thông minh hướng tới xu hướng di chuyển xanh tại Việt Nam.

Không chỉ đẩy mạnh chính sách giá, Geely Việt Nam còn tăng tốc mở rộng mạng lưới phân phối. Sáu showroom mới được khai trương trong tháng 10 tại Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, Khánh Hòa và TP.HCM, nâng tổng số showroom toàn quốc lên 34 điểm. Mỗi cơ sở được đầu tư hiện đại, tích hợp khu trưng bày và trải nghiệm, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu của Geely.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn - Quyền Tổng Giám đốc Tasco Auto, đơn vị vận hành hệ thống phân phối Geely tại Việt Nam, việc mở rộng mạng lưới song song với ưu đãi lớn trong tháng 10 cho thấy nỗ lực phục vụ khách hàng toàn diện: “Chúng tôi muốn mỗi điểm chạm của Geely đều mang lại sự thuận tiện và tin cậy, từ việc chọn xe, mua xe đến sử dụng và chăm sóc sau bán hàng.”

Một showroom ô tô của Geely tại TP.HCM vừa được khai trương đầu tháng 10 vừa qua.

Bên cạnh đó, khách hàng mua xe Geely trong tháng 10 còn được tặng 1.000.000 điểm VETC, nâng hạng Hội viên Bạch Kim trong chương trình VETC Loyalty, cùng các đặc quyền như cứu hộ toàn quốc 24/7, ưu tiên đỗ xe tại e-Parking, hay sử dụng miễn phí không gian làm việc Co-Club tại hệ thống showroom Tasco Auto.

Với chiến dịch ưu đãi quy mô và mạng lưới phân phối mở rộng, Geely đang tạo đà tăng trưởng mạnh cho mùa mua sắm cuối năm vốn là thời điểm thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động nhất. Chiến lược này không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, mà còn khẳng định cam kết của Geely trong việc mang đến trải nghiệm “Mua xe chất - Chăm xe hay - An tâm mỗi ngày” cho người tiêu dùng Việt.

Bích Đào