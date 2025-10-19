Thị trường ô tô Việt Nam đang dần lấy lại nhịp sôi động khi bước vào Quý 4/2025. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường tháng 9 đạt khoảng 30.688 xe, tăng gần 18% so với tháng trước – dấu hiệu cho thấy sức mua đang hồi phục sau giai đoạn trầm lắng.

Trong bức tranh tăng trưởng ấy, phân khúc xe MPV cỡ nhỏ nổi lên như tâm điểm cạnh tranh mới. Nhờ đặc tính linh hoạt, phục vụ tốt cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ, dòng xe 7 chỗ này đang được nhiều hãng tập trung ưu đãi mạnh tay.

Với mức giảm phổ biến từ 40–70 triệu đồng trong tháng 10, giá thực tế của nhiều mẫu MPV xuống chỉ còn quanh mốc 500 triệu đồng – ngang ngửa một số phiên bản của xe hatchback cỡ A như KIA Morning, Hyundai Grand i10,... hứa hẹn tạo nên “làn sóng mua sắm” mới trong mùa cao điểm cuối năm.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, Mitsubishi Xpander – “vua doanh số” phân khúc MPV cỡ nhỏ ghi nhận mức giảm 50-100% lệ phí trước bạ - mức ưu đãi mạnh tay nhất từ đầu năm đến nay. Trong đó, phiên bản cao nhất là Xpander Cross với giá niêm yết 699 triệu đồng được giảm tới 70 triệu trong tháng 10, đưa giá bán thực tế xuống 629 triệu đồng.

Phiên bản Xpander AT Premium giảm còn 593 triệu đồng. Bản số sàn Xpander MT chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương với trị giá 28 triệu đồng, đưa mức giá bán còn 532 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander vừa được nâng cấp nhẹ vào tháng 9 vừa qua. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xpander sau nhiều năm xuất hiện vẫn luôn nằm trong top xe bán chạy nhất thị trường nhờ thiết kế hiện đại, đa dụng, nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ người lái. Theo số liệu từ VAMA, đã có 12.438 chiếc Xpander được bán ra trong 3 quý đầu năm, xếp thứ 2 toàn thị trường (xe động cơ đốt trong), sau Ford Ranger.

Tương tự đối thủ Mitsubishi Xpander, hai mẫu MPV của Toyota là Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được miễn toàn bộ lệ phí trước bạ, tương đương ưu đãi 60-66 triệu đồng. Sau giảm, giá của Veloz Cross chỉ còn khoảng 574–594 triệu đồng, trong khi Avanza Premio có giá 502–538 triệu đồng.

Toyota Avanza Premio bản thấp chỉ có giá khoảng 500 triệu đồng. Ảnh: TMV

Trong khi đó, Suzuki XL7 Hybrid nổi bật với công nghệ mild-hybrid tiết kiệm hơn 10% nhiên liệu, giá thực tế còn khoảng 540 triệu đồng sau khi giảm 10% lệ phí trước bạ (tương đương giảm 60 triệu). Xe có thiết kế lai SUV, gầm cao và mức tiêu hao chỉ 5L/100km – trở thành lựa chọn đáng chú ý cho khách hàng đề cao yếu tố tiết kiệm.

Không kém cạnh các đối thủ, Hyundai Stargazer hiện cũng được các đại lý của Hyundai giảm trực tiếp 50 triệu đồng, kéo giá bán thực tế xuống chỉ còn 439–549 triệu đồng.

Thậm chí, bản "base" Stargazer 1.5 còn có giá ngang hoặc thấp hơn các phiên bản sử dụng số tự động của mẫu xe hatchback cỡ A như KIA Morning (439-469 triệu đồng) hay của chính "người anh em" Hyundai Grand i10 (435-455 triệu đồng).

Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn có giá thấp hơn cả một số phiên bản số tự động của các mẫu xe cỡ A. Ảnh: TC Motor

Ở nhóm MPV giá cao hơn, Honda BR-V và KIA Carens cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá. Cụ thể, Honda Việt Nam giảm tiền mặt 25 triệu đồng cho BR-V bản G và lên đến 50 triệu đồng cho bản L. Như vậy, BR-V G hiện còn 597 triệu đồng, bản L cao cấp còn 635 triệu.

Còn KIA Carens đang được giảm giá 25-35 triệu đồng. Cụ thể, Carens phiên bản 1.5G IVT được giảm 35 triệu đồng còn 599 triệu đồng, và phiên bản 1.5G Luxury giảm 25 triệu đồng còn 644 triệu đồng. Mẫu xe Hàn Quốc gây chú ý nhờ thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp, màn hình nối liền 10,25 inch và tùy chọn 6 chỗ ngồi tiện nghi.

KIA Carens đang được giảm giá 25-35 triệu đồng trong tháng 10. Ảnh: THACO

Theo giới chuyên gia, đợt giảm giá sâu của nhóm MPV cỡ nhỏ trong tháng 10/2025 không chỉ là động thái kích cầu mà còn là bước chuẩn bị cho cao điểm mua sắm cuối năm. Sau giai đoạn trầm lắng, các hãng buộc phải cơ cấu lại giá bán để duy trì sức hút trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Không chỉ đối đầu trực tiếp với nhau, dòng MPV nay còn chịu sức ép mạnh từ phân khúc B-SUV – vốn đang mở rộng nhanh nhờ thiết kế hiện đại, gầm cao và giá bán ngày càng dễ tiếp cận và đặc biệt là sự cạnh tranh của các mẫu MPV chạy điện giá rẻ.

Trong cuộc đua giảm giá ngày càng quyết liệt, người tiêu dùng Việt chính là bên hưởng lợi lớn nhất, khi có thêm nhiều lựa chọn để sở hữu một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, tiện dụng mà chi phí chỉ tương đương một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Bạn có góc nhìn nào về những mẫu xe trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải.