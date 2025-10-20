Toyota Arizona Proving Ground (TAPG) là một trong những trung tâm thử nghiệm lớn và quan trọng nhất của Toyota trên toàn cầu, vận hành từ năm 1993. TAPG nằm gần thị trấn Wittman hẻo lánh với dân số chỉ hơn 200 người, cách thành phố Phoenix khoảng 96km.

Khu vực thử nghiệm tạo ra những chiếc xe bền bỉ của Toyota tại Mỹ. Ảnh: Toyota

Trải rộng trên diện tích hơn 47km2, khu thử nghiệm TAPG hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài – đúng kiểu một khu thử nghiệm tuyệt mật trong ngành ô tô với một hệ thống cơ sở hạ tầng đồ sộ cho hoạt động nghiên cứu và kiểm định xe hơi.

Tại đây có đến 96km đường nhựa mô phỏng nhiều điều kiện vận hành khác nhau, hơn 80km đường đất – địa hình phức tạp cùng đường thử tốc độ cao dạng oval dài tới 16km. Từ khi đi vào vận hành, mọi mẫu xe Toyota và Lexus trước khi bán tại thị trường Bắc Mỹ đều phải trải qua kiểm chứng khắc nghiệt tại TAPG.

Một trong những lý do Toyota chọn Arizona để đặt trung tâm thử nghiệm lớn nhất của mình nằm ở yếu tố khí hậu. Nhiệt độ trung bình tại đây khoảng 24°C quanh năm, trời khô ráo và hiếm khi có băng tuyết. Mùa hè nhiệt độ có thể vượt 48°C, tạo điều kiện lý tưởng để Toyota đẩy xe tới giới hạn chịu nhiệt trong hoạt động kiểm tra khắc nghiệt.

Toyota chọn Arizona để đặt trung tâm thử nghiệm lớn nhất của mình nằm ở yếu tố khí hậu. Ảnh: TAPG

Điều này cho phép Toyota thử nghiệm chịu nhiệt, vận hành liên tục và độ bền vật liệu – yếu tố làm nên danh tiếng "nồi đồng cối đá" của thương hiệu Nhật Bản này. Nhiều nghiên cứu độc lập cũng chỉ ra xe Toyota có thể vận hành hơn 400.000km mà vẫn đáng tin cậy nếu được bảo dưỡng đúng cách, và TAPG chính là nơi xác thực điều đó.

TAPG không chỉ phục vụ thử nghiệm xe. Nơi này còn là trung tâm đào tạo lái xe chuyên nghiệp nội bộ cho kỹ sư và kỹ thuật viên toàn cầu của Toyota. Họ phải trải qua huấn luyện nhiều cấp độ để đạt trình độ lái thử ở tốc độ cao hoặc các bài off-road khó theo chuẩn quốc tế nhằm phục vụ công việc kiểm thử và đánh giá xe chính xác hơn.

Năm 2021, Toyota nâng cấp khu thử nghiệm này với dự án Arizona Mobility Test Center (AMTC). Đặc biệt, AMTC cho phép các hãng xe và nhà cung cấp (OEM) khác thuê lại cơ sở thử nghiệm, điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp ô tô vốn đầy tính cạnh tranh.

Các đối tác sử dụng AMTC có thể xây dựng cả văn phòng và gara ngay trong khuôn viên, trong khi Toyota vẫn tiếp tục phát triển xe của mình tại đây.

Vào tháng 7/2025, Toyota công bố đầu tư thêm 50 triệu USD để mở rộng TAPG. Các hạng mục mới bao gồm: Đường thử oval tốc độ cao dài 8,7km, đường thử mô phỏng kiểm soát vận hành dài 2,4km, công viên off-road chuyên dụng đánh giá khả năng địa hình.

Khoản đầu tư này khẳng định vai trò chiến lược của TAPG trong việc duy trì lợi thế kỹ thuật và độ tin cậy thương hiệu của Toyota trong tương lai.

Theo Slashgear

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!