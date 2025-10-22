Trong bối cảnh Việt Nam vươn lên thành “công xưởng điện tử mới” của châu Á, Triển lãm GEIMS Việt Nam 2025 hứa hẹn sẽ là sự kiện tiêu biểu của ngành sản xuất và lắp ráp điện tử.

Khách tham quan tìm hiểu dây chuyền lắp ráp và công nghệ SMT tiên tiến tại GEIMS Việt Nam trước đây

Theo Tổng cục Thống kê (NSO), kim ngạch xuất khẩu ngành điện tử - máy tính và linh kiện của Việt Nam đã tăng hơn ba lần trong gần một thập kỷ. Năm 2024, xuất khẩu đạt 68 tỷ USD, nhập khẩu hơn 100 tỷ USD; riêng 9 tháng đầu năm 2025, con số này đã tăng lên tương ứng 77,5 và 110 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng trung bình 18,6%/năm. Được thúc đẩy bởi dòng vốn FDI từ Samsung, LG, Intel, Foxconn, Canon, Goertek, Việt Nam đang nổi lên như trung tâm lắp ráp điện tử hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ và sản xuất linh kiện.

Doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi hợp tác tại GEIMS Việt Nam năm ngoái

Trước bối cảnh đó, triển lãm GEIMS Việt Nam 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng chiến lược cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và cung ứng điện tử, giúp doanh nghiệp điện tử mở rộng đối tác, tiếp cận công nghệ mới và bắt nhịp xu hướng sản xuất thông minh toàn cầu.

GEIMS Việt Nam 2025: Điểm hẹn cho ngành sản xuất và lắp ráp điện tử

Được tổ chức bởi Global Sources - đơn vị uy tín với hơn 20 năm kinh nghiệm tổ chức triển lãm quốc tế, GEIMS Việt Nam 2025 dự kiến quy tụ hơn 200 doanh nghiệp của Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và các đại diện khác tại châu Á, với 250 gian hàng trưng bày trên diện tích 8.000 m². Sự kiện giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên phong trong 6 lĩnh vực trọng điểm như linh kiện điện tử, thiết bị SMT, kiểm tra, đo lường PCB/PCBA, vật liệu và thiết bị hỗ trợ nhà máy, cơ khí chính xác, tự động hóa và quang điện tử.

Nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Panasonic, Daitron, Samsung, VNPT, Xingte, Leder, Yiktong… sẽ mang đến loạt sản phẩm và giải pháp hiện đại từ thiết bị SMT, thiết bị kiểm tra - đo lường, bảng mạch điện tử, rơ-le, công tắc, mô-đun Wi-Fi đến linh kiện bán dẫn và công nghệ tự động hóa, góp phần định hình hệ sinh thái công nghệ toàn diện của ngành điện tử châu Á. Đặc biệt, khu vực thiết bị SMT hứa hẹn thu hút sự chú ý với các dây chuyền lắp ráp, thiết bị gắn linh kiện tốc độ cao và giải pháp kiểm tra thông minh - nền tảng nâng cao năng lực sản xuất điện tử Việt Nam.

Chuỗi hội thảo chuyên sâu định hình tương lai ngành điện tử và bán dẫn Việt Nam

Bên cạnh khu trưng bày, GEIMS Việt Nam 2025 sẽ tổ chức chuỗi hội thảo chuyên ngành quy tụ các chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện tử và sản xuất thông minh. Nổi bật là Hội thảo chuyên ngành điện tử do Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) đồng tổ chức, được kỳ vọng trở thành diễn đàn đối thoại sâu giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, tập trung bàn về chiến lược phát triển ngành, hướng tới tăng sức cạnh tranh và thu hút đầu tư cho ngành điện tử Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) phát biểu tại Chương trình Hội thảo trong khuôn khổ GEIMS Việt Nam năm 2024

Song song đó, hội thảo chuyên đề với sự tham gia của Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo (ISC) sẽ bàn về chính sách phát triển ngành bán dẫn và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất thông minh. Các đại diện từ VNPT và Samsung, cùng các doanh nghiệp đầu ngành khác cũng mang đến những chuyên đề bổ ích về chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Kết nối trực tiếp, giao thương hiệu quả tại GEIMS Việt Nam 2025

Một trong những hoạt động trọng tâm tại GEIMS Việt Nam 2025 là Chương trình Kết nối Giao thương mang đến cơ hội gặp gỡ trực tiếp 1:1 giữa nhà mua hàng và nhà cung cấp uy tín trong ngành điện tử và sản xuất thông minh.

Không khí sôi động tại khu vực Kết nối giao thương GEIMS Việt Nam năm ngoái

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam uy tín đã xác nhận tham gia chương trình như NP Vina, Britestone Vina, Pyramid, SMT Minh Hà, Vĩnh Châu Renewable Energy, CadPro, FuviTech, HTI Group, Bulala, KME Electronic và Ngọc Ngân Electronics… Các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực trọng điểm như linh kiện điện tử, SMT, thiết bị đo lường - kiểm tra, PCB/PCBA, IC, cảm biến, vi điều khiển cho IoT, và tự động hóa nhà máy. GEIMS Việt Nam 2025 dành nhiều ưu đãi đặc biệt cho nhà mua hàng và đoàn doanh nghiệp, bao gồm bộ quà tặng công nghệ độc quyền, phiếu đồ uống miễn phí, cùng ưu tiên đăng ký và check-in nhanh chóng. Đặc biệt, dịch vụ xe đưa đón miễn phí hai chiều từ Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng giúp doanh nghiệp di chuyển dễ dàng, tiết kiệm thời gian và tập trung tối đa cho hoạt động giao thương và hợp tác kinh doanh.

Triển lãm Quốc tế Linh kiện Điện tử và Sản xuất Thông minh - GEIMS Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 20 đến 22/11/2025 tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hà Nội.

Đăng ký tham quan tại: https://vnshort.com/HxSX

Nguyễn Vinh