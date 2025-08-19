Đây là giải thưởng quốc tế uy tín thường niên, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu khu vực. Với chủ đề “Multi-Generation Synergy – Sự hợp tác đa thế hệ”, HR Asia Awards 2025 tôn vinh những doanh nghiệp tạo dựng được môi trường gắn kết, nơi mỗi thế hệ nhân sự cùng đóng góp, cùng học hỏi và cùng kiến tạo giá trị.

“Với 35 năm hình thành và phát triển, GELEX đã biến sự đa dạng thế hệ thành lợi thế cạnh tranh. Chính tinh thần “Tôn trọng - Hợp lực” đã giúp GELEX phát huy được nguồn lực con người toàn diện, đưa Tập đoàn tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành biểu tượng tăng trưởng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam”, đại diện GELEX chia sẻ.

Đại diện CTCP Tập đoàn GELEX nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025”

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, năm nay, GELEX còn vinh dự được trao giải thưởng “HR Asia - Tech Empowerment Awards”, ghi nhận nỗ lực tiên phong của tập đoàn trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm nhân viên và xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả.

Ở hạng mục này, GELEX đạt số điểm vượt trội 4,6/5, cao hơn mức bình quân thị trường là 3,96 - một minh chứng rõ ràng cho chiến lược đầu tư vào công nghệ số.

GELEX hiện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về chuyển đổi số: triển khai đào tạo kỹ năng số cho CBNV, cập nhật kiến thức về AI, phân tích dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp để tối ưu khai thác dữ liệu, biến dữ liệu thành nhiên liệu trong quản trị điều hành. Năm 2025, Tập đoàn GELEX đã triển khai phần mềm quản trị nhân sự trong toàn hệ thống, giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự tập trung. Công nghệ không chỉ giúp GELEX vận hành hiệu quả hơn, mà còn mở ra những trải nghiệm tích cực cho hơn 8.000 cán bộ nhân viên. Mỗi cá nhân đều được trang bị công cụ mạnh mẽ để phát huy tối đa năng lực và đồng hành cùng tổ chức trên hành trình phát triển bền vững.

Sự kết hợp giữa một nền tảng nhân sự vững chắc và năng lực công nghệ được xem là công thức tạo ra lợi thế cạnh tranh cho GELEX.

Bà Mai Thị Minh Thu - Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn GELEX chia sẻ: “Được vinh danh lần thứ 3 liên tiếp là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” chính là nguồn động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện môi trường làm việc hiệu quả, nhân văn và bền vững. Tại GELEX, các khía cạnh về con người, văn hóa doanh nghiệp luôn được ưu tiên đầu tư và quan tâm. Chúng tôi tin rằng khi mỗi cá nhân được phát triển toàn diện, họ sẽ tạo nên sức mạnh tập thể để chinh phục những mục tiêu lớn lao và đóng góp tích cực cho cộng đồng”.

Tại GELEX, con người là tài sản giá trị nhất

Ban lãnh đạo GELEX chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cho con người, với quan điểm: “đội ngũ cán bộ nhân viên mới là sức mạnh, là động lực và là chìa khóa của mọi thành công. Mỗi thế hệ GELEX, với kinh nghiệm, nhiệt huyết và khát vọng riêng, đang cùng nhau hợp lực để kiến tạo một môi trường hạnh phúc, nơi mọi người được học hỏi, cống hiến và trưởng thành”.

Đình Sơn