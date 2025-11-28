Sự thành công của mô hình Gemini 3, lợi thế về phần cứng và kết quả pháp lý thuận lợi đang giúp Google lấy lại vị thế thống trị trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Cuối năm 2022, khi OpenAI tung ra ChatGPT, Google dường như hụt hơi so với đối thủ. Sau hàng loạt sai lầm khi cố gắng ra mắt chatbot của riêng mình, áp lực đè nặng lên vai CEO Sundar Pichai, thậm chí có những lời kêu gọi ông từ chức. Tuy nhiên, gần ba năm sau, Google có màn "lội ngược dòng" ngoạn mục.

Google vừa ra mắt mô hình Gemini 3 tuần trước. Ảnh: Google

Hiện tại, vốn hóa thị trường của Google đã vượt qua Microsoft và đang trên đà chạm mốc 4.000 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty đã tăng gần 70% trong năm nay, một tín hiệu cho thấy Google cuối cùng đã kết hợp hài hòa mọi yếu tố từ các mô hình AI đến các nền tảng ứng dụng như Tìm kiếm (Search).

Động lực lớn nhất cho sự bứt phá này là Gemini 3, mô hình AI mới ra mắt công chúng tuần trước và nhận được nhiều đánh giá tích cực. Gemini 3 vượt trội hơn phiên bản tiền nhiệm về khả năng lập trình, thiết kế, phân tích và đánh bại các mô hình đối thủ trong các bài kiểm tra chuẩn. Khả năng thiết kế trang web và trò chơi điện tử cơ bản của nó đã mở rộng phạm vi ứng dụng vượt ra ngoài việc viết mã đơn thuần.

Thậm chí, CEO Salesforce Marc Benioff tuyên bố ông sẽ chuyển từ ChatGPT sang sử dụng mô hình này. Sự thành công của Gemini 3 đã xua tan lo ngại rằng Google đang bị tụt hậu và các định luật mở rộng quy mô AI đang chậm lại.

Bên cạnh phần mềm, Google còn sở hữu lợi thế lớn về phần cứng khi đã dành hơn một thập kỷ phát triển chip riêng (TPU) để huấn luyện các mô hình Gemini. Công ty đang đẩy mạnh bán quyền truy cập vào các chip này qua dịch vụ đám mây, tạo ra mối đe dọa dài hạn cho Nvidia. Google còn đang thảo luận một thỏa thuận tỷ đô với Meta, có thể đưa chip của mình vào trung tâm dữ liệu của đối thủ. Thông tin này ngay lập tức khiến cổ phiếu của các hãng chip như AMD và Nvidia sụt giảm.

Về mặt pháp lý, Google cũng trút bỏ được gánh nặng lớn sau phán quyết của vụ kiện chống độc quyền hồi tháng 9. Các hình phạt đưa ra nhẹ nhàng hơn nhiều so với lo ngại ban đầu về việc đế chế tìm kiếm này có thể bị chia tách. Dù bị phán quyết là độc quyền, trình duyệt Chrome vẫn không bị buộc phải bán đi và công ty vẫn có thể tiếp tục thanh toán cho các đối tác như Apple, miễn là chia sẻ một số dữ liệu tìm kiếm với các đối thủ.

Niềm tin vào Google càng được củng cố khi công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffett đầu tư 4,3 tỷ USD vào công ty mẹ Alphabet trong quý trước. Đây là động thái đáng chú ý vì tỷ phú Buffett thường tránh các cổ phiếu công nghệ và các công ty tăng trưởng cao đắt đỏ.

Đồng thời, mảng kinh doanh cốt lõi là tìm kiếm vẫn đứng vững trước làn sóng AI với doanh thu tăng 15% trong quý 3. Google khẳng định AI tạo sinh còn đang khiến người dùng tìm kiếm nhiều hơn bao giờ hết, xóa tan lo ngại về việc công nghệ mới sẽ làm tổn hại đến "con gà đẻ trứng vàng" của hãng.

(Theo Insider)