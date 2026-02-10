Trong thời đại số, GenZ và Millennials không chỉ là những người tiêu dùng thông minh mà còn là thế hệ tiên phong trong việc định hình xu hướng sống hiện đại. Họ yêu thích công nghệ, đề cao sự tiện lợi, cá nhân hóa và mong muốn mọi trải nghiệm, kể cả tài chính phải thật chất, thật khác biệt.

Với Gen Z và Millenials, mỗi lần quẹt thẻ không chỉ là thanh toán mà còn là cách đẩy “level max” trải nghiệm số của chính mình. Chính từ nhu cầu đó, VPBank đã cho ra đời thẻ tín dụng VPBank GameON Mastercard, một giải pháp tài chính số hóa kết hợp yếu tố giải trí, mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho người tiêu dùng trẻ.

VPBank GameON Mastercard - giải pháp tài chính số kết hợp giải trí của VPBank

Minh Khoa, 22 tuổi, là sinh viên đại học năm cuối kiêm streamer nghiệp dư. Ban đầu, Khoa chỉ livestream để chia sẻ niềm đam mê game với bạn bè, nhưng nhờ sự duy trì đều đặn và phong cách hài hước, anh dần có một lượng người theo dõi ổn định.

Thu nhập từ việc làm streamer tuy không lớn, nhưng giúp Khoa có thêm một khoản chi tiêu riêng mỗi tháng. Với game, Khoa vẫn thường chờ các sự kiện trong game hoặc gom tiền để nạp game một lần lớn với mục đích nhân vật của mình nổi bật hơn, cá tính hơn và tăng sức mạnh trong game mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Gần đây, Khoa biết đến thẻ VPBank GameON Mastercard qua một bài chia sẻ của cộng đồng gamer: thẻ tín dụng dành riêng cho các game thủ và người mê giải trí số. Điểm đặc biệt của tấm thẻ này là mọi giao dịch chi tiêu qua thẻ đều được tích điểm lên tới 10% và có thể quy đổi sang thẻ nạp game hoặc các “skin giới hạn” trong game.

“Nghe hấp dẫn quá nên mình đã đăng ký mở thẻ ngay. Điều đặc biệt là mình còn có cơ hội sở hữu tấm thẻ phiên bản giới hạn với đủ chữ ký của đội tuyển huyền thoại T1, miễn phí thường niên khi chi tiêu đạt điều kiện và được tặng bộ card bo góc của đội tuyển khi nằm trong top 2.000 người mở thẻ đầu tiên. Điều này quá tuyệt vời với một người là fan lâu năm của T1 như mình”, Khoa chia sẻ.

Mở thẻ sớm để có cơ hội sở hữu phiên bản giới hạn với đủ chữ ký đội tuyển T1

Điểm đặc biệt của tấm thẻ này chính là tính năng tích điểm lên tới 10% tối đa 400.000 đồng cho mọi giao dịch chi tiêu giải trí số như các gói giải trí trong game, mua vé xem phim, vé ca nhạc online, thanh toán phí hội viên các nền tảng trực tuyến như Netflix, Spotify, Youtube Premium…

Bên cạnh đó, các giao dịch mua sắm thiết bị và phụ kiện công nghệ cũng được tích điểm lên tới 10% với mức tối đa 400.000 đồng. Ngoài ra, thẻ còn mang lại lợi ích cho nhu cầu chi tiêu hằng ngày. Các giao dịch ăn uống, đặt đồ được tích điểm lên tới 5% giá trị giao dịch, với mức tích điểm tối đa 200.000 đồng.

Sau giờ học chiều, Khoa ghé quán café quen, ở Apple Pay và chạm nhẹ để thanh toán hóa đơn bằng chiếc thẻ VPBank GameON Mastercard, được tích hợp sẵn trong ứng dụng VPBank NEO. Nhìn thông báo tích điểm thưởng hiện lên trên ứng dụng, Khoa mỉm cười: “Thêm một bước gần hơn tới bộ skin giới hạn mình mong ước bấy lâu nay”.

Sau khi mở thẻ, Khoa còn ngạc nhiên hơn khi biết mình được nhận thêm quà chào mừng là 400.000 điểm loyalty trên nền tảng LynkID (có thể tiêu dùng đổi quà/voucher theo nhu cầu) khi chi tiêu đủ 2 triệu đồng trong 30 ngày đầu tiên.

“Từ giờ, đi xem phim, café, đặt đồ ăn hay nạp Spotify…, tất cả đều tạo ra điểm thưởng. Số điểm này mình có thể đổi thành voucher nạp game, mở màn chuỗi nâng cấp trang bị mà không phải móc thêm hầu bao”, Khoa hào hứng chia sẻ về ưu điểm của tấm thẻ.

Với VPBank GameON, điểm thưởng không bị “đóng băng” mà có thể linh hoạt đổi điểm trực tiếp trên LynkiD thành các voucher nạp game, quà tặng số hay đơn giản là những voucher mua sắm, ăn uống hay nạp thẻ điện thoại.

Từ ngày có thẻ tín dụng VPBank GameON Mastercard, Khoa đã có thêm một hình thức gom tiền nạp game mới mà không tốn một đồng nào. Với Khoa, việc quản lý chi tiêu qua ứng dụng ngân hàng số không chỉ giúp anh kiểm soát thu nhập từ streaming mà còn biến mỗi giao dịch thành một màn chơi thú vị nhờ tính năng gamification - game hóa.

Câu chuyện của Khoa cũng có thể là câu chuyện của nhiều bạn trẻ hiện nay, luôn mong muốn và tim cách chi tiêu thông minh, bật ưu đãi “ON” để đam mê không “OFF”. Với VPBank GameON Mastercard, tài chính cá nhân không còn khô cứng mà được game hóa thành chuỗi trải nghiệm, nơi mỗi giao dịch là một bước tăng tiến trong hành trình đam mê.

Chi tiết xem tại: https://gameoncard.vpbank.com.vn/