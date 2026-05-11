Chiều 11/5, Bệnh viện Đại học Y dược (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa ghép tim thành công cho nam thanh niên 23 tuổi. Theo đó, người bệnh nhập viện trong tình trạng suy tim tiến triển nặng, phải dùng thuốc vận mạch liên tục và được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Trước thời điểm ghép tim 8 ngày, bệnh nhân có biểu hiện ngưng tim. Các bác sĩ phải triển khai ECMO - hệ thống tim phổi nhân tạo để duy trì tuần hoàn và sự sống tạm thời trong lúc chờ cơ hội ghép tim.

Ngày 10/5, thông tin về trường hợp chết não hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã mở ra cơ hội sống cho người bệnh.

GS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim nhận định: "Đây là một ca bệnh khó do khoảng cách vận chuyển tạng rất xa, thời gian thiếu máu lạnh kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hồi phục của tim sau ghép".

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành ghép tim cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau hội chẩn toàn diện, ê-kíp quyết định tiếp nhận và chủ động chuẩn bị sẵn các phương án hồi sức dự phòng.

Trái tim được đưa lên máy bay từ Hải Phòng, vượt hơn 1.700 km trong khoảng 2 giờl, đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó cảnh sát giao thông lập tức mở đường - quãng đường từ sân bay về bệnh viện chỉ mất 9 phút 34 giây.

Trong phòng mổ, ê-kíp đã chờ sẵn. Khoảng 50 phút sau khi tim hiến được chuyển đến, trái tim ấy bắt đầu đập trong lồng ngực người bệnh 23 tuổi.

Đây là ca ghép tim thứ 10 thành công tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Đây là kết quả của nhiều năm xây dựng năng lực ghép tạng, với sự phối hợp của các chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch, Gây mê Hồi sức, Đơn vị Hồi sức sau ghép tạng và nhiều đơn vị liên quan.

Bệnh viện cũng ghi nhận nghĩa cử của gia đình người hiến, cùng sự phối hợp của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, lực lượng CSGT và ngành hàng không trong hành trình hồi sinh này.