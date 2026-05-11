Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, 100 y bác sĩ từ TPHCM, Hà Nội và Quảng Ninh đã thực hiện một ca lấy - ghép tạng từ người cho chết não.

Anh N.T.T (38 tuổi, sống tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) - nam shipper không may rơi vào tình trạng chết não sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Sau khi Hội đồng chuyên môn kết luận tình trạng của nam bệnh nhân không thể hồi phục, gia đình đã nén đau thương, đồng ý hiến tặng mô, tạng của anh để cứu người.

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi người vợ thất nghiệp, một mình chăm sóc ba con nhỏ. Bố mẹ hai bên đều đã nghỉ hưu, trong đó bố đẻ của anh hiện điều trị tại Đơn vị Thận lọc máu của bệnh viện.

Mẹ và vợ anh T. vào tiễn biệt chồng. Ảnh: BVCC.

Anh T. là thành viên tích cực của Câu lạc bộ máu hiếm Quảng Ninh, nhiều lần âm thầm tham gia hiến máu cứu người. Vì vậy, với gia đình, quyết định hiến tạng hôm nay cũng là cách tiếp nối sự tử tế mà anh đã theo đuổi suốt cuộc đời.

“Anh ấy không còn nữa nhưng trái tim và một phần cơ thể vẫn tiếp tục sống trong những người khác”, một người thân nghẹn ngào chia sẻ.

Sau khi kích hoạt quy trình lấy - ghép tạng, gần 100 y bác sĩ, kỹ thuật viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã phối hợp thực hiện xuyên đêm.

Các y bác sĩ tri ân người hiến tạng. Ảnh: BVCC.

Trong giây phút chia ly đầy nghẹn ngào, người mẹ và người vợ lặng lẽ ôm anh lần cuối, như muốn giữ mãi hình bóng người thân yêu trong tim.

Các mô, tạng được hiến gồm trái tim, một lá gan, hai quả thận và hai giác mạc. Trong đó, tim cùng một phần tạng được vận chuyển khẩn cấp ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; số tạng còn lại được chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để ghép cho các bệnh nhân đang chờ đợi sự sống.

Riêng ca ghép thận được thực hiện ngay tại bệnh viện địa phương nhằm tận dụng “thời gian vàng”, tăng khả năng hồi phục cho người nhận.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết toàn bộ quy trình lấy và vận chuyển tạng được triển khai khẩn trương, tuân thủ nghiêm ngặt quy định chuyên môn để tối ưu cơ hội sống cho các bệnh nhân ghép tạng.

Hiến tạng từ người cho chết não được xem là nghĩa cử nhân văn đặc biệt, giúp nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối có cơ hội hồi sinh. Những năm gần đây, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn hiến mô, tạng của người thân sau chết não, lan tỏa thông điệp nhân ái và tiếp nối sự sống cho cộng đồng.

