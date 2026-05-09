Cơ hội cuối cùng cho người suy tim

Tại Hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026” do Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức, chủ đề “Ghép tim: Hy vọng cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối” nhận được sự quan tâm lớn từ các chuyên gia tim mạch và đội ngũ y tế.

Một người đàn ông 61 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn suốt hơn một thập kỷ. Tình trạng suy tim giai đoạn cuối khiến ông liên tục đối mặt với những cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, phải đặt máy khử rung và duy trì sự sống bằng thuốc vận mạch liều cao. Khi các phương pháp điều trị nội khoa không còn đáp ứng, ghép tim trở thành cơ hội sống duy nhất.

Ca phẫu thuật do GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - trực tiếp chỉ đạo đã diễn ra thuận lợi.

Giáo sư Định chia sẻ về ghép tim. Ảnh: Minh Trí.

Theo GS Định, suy tim giai đoạn cuối được xem là “trạm dừng cuối cùng” của nhiều bệnh lý tim mạch. Ở giai đoạn này, chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, người bệnh thường xuyên nhập viện vì khó thở, phù phổi, rối loạn nhịp và đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao.

“Ghép tim hiện được xem là tiêu chuẩn vàng và là hy vọng quan trọng kéo dài sự sống cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối. Không chỉ giúp người bệnh tồn tại, ghép tim còn mang lại cơ hội để họ quay trở lại sinh hoạt, làm việc và tiếp tục cuộc sống bình thường”, GS Định chia sẻ.

Nếu trước đây việc ghép tim thường chỉ được cân nhắc khi người bệnh đã rơi vào tình trạng nguy kịch thì hiện nay chiến lược điều trị đã thay đổi đáng kể. Thay vì chỉ tập trung điều trị triệu chứng, các trung tâm tim mạch hướng đến việc theo dõi sát diễn tiến bệnh, đánh giá toàn diện chức năng tim và xác định “thời điểm vàng” để can thiệp. Người bệnh cần được tối ưu điều trị nội khoa, kiểm soát các bệnh lý đi kèm, cải thiện dinh dưỡng và chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào ca đại phẫu.

“Can thiệp đúng thời điểm không chỉ tăng cơ hội sống mà còn góp phần bảo tồn chức năng của nhiều cơ quan quan trọng như gan, thận, giảm biến chứng hậu phẫu và rút ngắn thời gian hồi phục”, ông nhấn mạnh.

Ghép thành công là cả hệ thống

GS Định chia sẻ thêm ghép tim không đơn thuần là một ca phẫu thuật kỹ thuật cao mà là sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên khoa khác nhau. Bên cạnh kỹ thuật, thành công của một ca ghép còn phụ thuộc vào hệ thống điều phối tạng, hồi sức sau mổ, kiểm soát thải ghép, chống nhiễm trùng và theo dõi lâu dài sau ghép.

Một ca ghép tim tại bệnh viện. Ảnh: Minh Trí

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, nhiều ê-kíp chuyên môn phải phối hợp liên tục trong suốt quá trình từ tiếp nhận thông tin hiến tạng, vận chuyển tim, chuẩn bị phòng mổ cho đến hồi sức hậu phẫu.

Kể từ năm 2024 đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện thành công 9 ca ghép tim với kết quả tích cực, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch và những ca ghép tim xuyên Việt đầy thách thức.

Không chỉ làm chủ kỹ thuật ghép, các bác sĩ Việt Nam còn có khả năng hồi sức chuyên sâu, xử trí các biến chứng phức tạp sau ghép và theo dõi lâu dài cho người bệnh.

GS Định cho rằng phía sau mỗi ca ghép thành công là câu chuyện về sự sống được nối dài từ nghĩa cử hiến tạng cao đẹp. Một trái tim được trao đi không chỉ cứu sống một con người mà còn tiếp thêm hy vọng cho cả gia đình người bệnh. Ông cũng mong muốn cộng đồng có cái nhìn tích cực hơn về hiến tạng sau chết não, bởi nguồn tạng hiến hiện nay vẫn còn rất hạn chế so với nhu cầu thực tế.

