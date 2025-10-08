Sự kiện lái thử tại Hà Nội do Bestune Hà Nội tổ chức ngày 4/10 vừa qua cho thấy đây không chỉ là một phương tiện di chuyển đô thị, mà còn là lựa chọn mang tính phong cách, tuyên ngôn sống xanh và kinh tế.

Giá bán và trang bị: Lợi thế vượt trội

Điểm nhấn lớn nhất của Bestune Xiaoma là giá bán: 199 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với Wuling Mini EV LV2-170 (231 triệu đồng). So với bản LV2-120 giá 197 triệu, Bestune Xiaoma vẫn tạo khác biệt với quãng đường đi 170km - vượt trội hơn 50km.

Ngoài ra, xe được trang bị camera lùi tiêu chuẩn, trong khi Wuling Mini EV không có ở bản này. Danh sách tính năng an toàn đầy đủ cho thấy sự thấu hiểu của Bestune đối với nhu cầu của người dùng Việt, đặc biệt là phụ nữ và người mới lái.

Thiết kế ngoại, nội thất

Nếu Wuling Mini EV hướng đến phong cách vuông vức thực dụng, Bestune Xiaoma chọn đường nét mềm mại, trẻ trung. Tuy nhiên để tối ưu giá bán, Bestune Xiaoma chỉ sử dụng đèn Halogen thay vì đèn Led. Đây có thể xem là một sự đánh đổi hợp lý để tập trung vào các trang bị an toàn và tiện ích khác. Một chi tiết khác cần lưu ý là gương chiếu hậu của Bestune Xiaoma có kích thước hơi nhỏ hơn so với đối thủ.

Khoang nội thất ghi điểm nhờ sự tinh gọn và thông minh: màn hình LCD 7 inch, bố trí nút điều khiển tập trung giúp việc di chuyển trong cabin dễ dàng. Hàng ghế sau có thể gập phẳng 50/50, tăng tính linh hoạt trong sử dụng.

Vận hành

Về khả năng vận hành, Bestune Xiaoma công bố quãng đường di chuyển tối đa là 170km sau mỗi lần sạc đầy (mất khoảng 6 tiếng), thông số này tương đương với phiên bản cao cấp nhất của Wuling Mini EV. Điều này có nghĩa là với một mức giá rẻ hơn đáng kể, người dùng Xiaoma vẫn nhận được phạm vi hoạt động tốt nhất trong phân khúc.

Ở chế độ Eco, hệ thống thu hồi năng lượng can thiệp tương đối nhiều, có thể gây cảm giác hơi giật và khó chịu cho người ngồi khi nhả ga. Tuy nhiên, tính năng này lại rất phù hợp khi di chuyển trong các tình huống tắc đường với tốc độ thấp.

Khi chuyển sang chế độ Sport, trải nghiệm lái trở nên dễ chịu và mượt mà hơn hẳn, phản ứng chân ga nhanh nhạy, không còn cảm giác bị hãm lại đột ngột, dù quãng đường di chuyển có thể sẽ bị rút ngắn. Một nhược điểm nhỏ là nút bấm chuyển đổi chế độ vận hành lại bị khuất, gây đôi chút bất tiện khi cần điều chỉnh.

Bên cạnh đó, một điểm cộng nữa của Xiaoma là tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, một trợ thủ đắc lực khi di chuyển trong đô thị có nhiều đường dốc và cầu vượt.

Tại sự kiện, nhiều khách hàng đã có những nhận xét tích cực về Bestune Xiaoma. Chị Minh Anh (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình đang tìm một chiếc xe nhỏ gọn để đưa đón con đi học. Lái thử Xiaoma mình rất bất ngờ vì xe tăng tốc êm, không gian bên trong thoáng hơn mình nghĩ. Camera lùi và các cảm biến an toàn cũng làm mình tự tin hơn hẳn khi lùi đỗ."

Anh Quốc Bảo (25 tuổi, nhân viên văn phòng) nhận xét: "Thiết kế xe rất trẻ trung. Cái hay là xe nhập khẩu mà giá chỉ 199 triệu. So với các lựa chọn khác trong tầm giá thì đây là một món hời về công nghệ và an toàn."

Một lựa chọn đáng cân nhắc

Rõ ràng, Bestune Xiaoma không chỉ đơn thuần là một chiếc xe điện giá hợp lý. Với những gì đã thể hiện, từ mức giá không thể cạnh tranh hơn cho một mẫu xe nhập khẩu, danh sách trang bị an toàn đầy đủ, cho đến thiết kế nội thất thông minh và tiện dụng, Xiaoma đang chứng tỏ mình là một sản phẩm được đầu tư nghiêm túc và là một lựa chọn cực kỳ đáng giá.

Mặc dù là một thương hiệu mới tại Việt Nam, nhưng với sự hậu thuẫn từ tập đoàn FAW và cam kết lắp ráp trong nước của nhà phân phối Carfe trong tương lai, Bestune Xiaoma hoàn toàn có cơ sở để chinh phục người tiêu dùng. Cuộc đối đầu giữa Bestune Xiaoma và Wuling Mini EV hứa hẹn sẽ làm cho phân khúc xe điện mini trở nên sôi động hơn bao giờ hết, và người hưởng lợi cuối cùng chính là khách hàng Việt Nam.

