Tại thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch hôm nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn điều chỉnh giá bạc đi xuống, nhưng cũng có thương hiệu điều chỉnh tăng.

Giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý mở cửa phiên giao dịch hôm nay được niêm yết ở mức 2,285-2,356 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 16.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên cuối tuần qua. Giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay giao dịch ở mức 60,933-62,826 triệu đồng/kg (mua - bán), rẻ hơn 426.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 427.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết tuần qua.

Còn giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đầu phiên giao dịch hôm nay được giao dịch ở mức 2,307-2,376 triệu đồng/lượng (mua - bán) với bạc miếng và 61,52-63,36 triệu đồng/kg (mua - bán) với bạc thỏi. So với mức chốt tuần qua, giá bạc miếng của Sacombank giảm 15.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này rẻ hơn 400.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc suy yếu. Ảnh: Phú Quý

Trong khi đó, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được nâng lên mức 2,29-2,361 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua. Giá bạc thỏi của Ancarat đắt hơn 80.000 đồng/kg ở cả 2 chiều so kết tuần qua, lên mức 61,067-62,96 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc có xu hướng đi xuống.

Lúc 9h33' ngày 10/8 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 63,44 USD/ounce, giảm 0,03% so với phiên trước đó.

Giá bạc tuy giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao, được thiết lập vào cuối tuần trước.

Trong phiên giao dịch cuối tuần qua, giá bạc thế giới tăng tới 3,36%, lên hơn 63 USD/ounce, đồng thời ghi nhận mức tăng đáng kể trong cả tuần, sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 7 kém tích cực. Đây được xem là yếu tố quan trọng thúc đẩy dòng tiền trở lại với các kim loại quý.

Theo số liệu được công bố, nền kinh tế Mỹ đã mất 23.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 7, trái với dự báo tăng 80.000-83.000 việc làm.

Báo cáo yếu hơn dự kiến đã làm gia tăng những lo ngại về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ.

Trong bối cảnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ có xu hướng giảm và đồng USD suy yếu. Đây được coi là môi trường thuận lợi đối với các kim loại quý như vàng và bạc.