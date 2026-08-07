Tại thị trường trong nước, đầu giờ sáng nay, giá bạc diễn biến trái chiều. Trong khi một số doanh nghiệp kinh doanh bạc điều chỉnh tăng thì giá bạc tại một số thương hiệu khác lại giảm.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,278-2,348 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 16.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên trước đó.

Còn giá bạc thỏi của Phú Quý đầu phiên được giao dịch ở mức 60,746-62,613 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 427.000 đồng/kg ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat sáng nay được nâng lên mức 2,256-2,326 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 14.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên trước đó.

Tương tự, giá bạc thỏi của Ancarat tăng 373.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 374.000 đồng/kg ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 60,16-62,027 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc trong nước diễn biến trái chiều. Ảnh: Ancarat

Trong khi đó, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) phiên sáng nay được điều chỉnh giảm.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Sacombank được niêm yết ở mức 2,244-2,313 triệu đồng/lượng, giá bạc thỏi của thương hiệu này ở ngưỡng 59,84-61,68 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của Sacombank giảm 15.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này rẻ hơn 400.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc được điều chỉnh đi lên.

Lúc 9h32' ngày 7/8 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 62,04 USD/ounce, tăng 1,05% so với phiên trước đó.

Giá bạc thế giới được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Bên cạnh đó, nhu cầu từ các ngành năng lượng mặt trời, xe điện và điện tử tiếp tục duy trì ở mức cao. Điều này tiếp tục tạo lực đỡ cho giá bạc, ngay cả khi thị trường tài chính biến động.

Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk cho rằng đà tăng gần đây của giá bạc phản ánh lực cầu đầu tư thực chất, thay vì chỉ là nhịp phục hồi mang tính kỹ thuật.

Ông James Hyerczyk đánh giá động lực chính của thị trường hiện chưa đến từ nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp hay tình trạng thiếu hụt nguồn cung mà nguyên nhân chủ yếu là sự thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Nhiều nhà đầu tư từng đặt cược vào xu hướng giảm của bạc đã phải mua bù để đóng các vị thế bán khống.

Đồng thời, dòng tiền mới cũng tham gia thị trường, góp phần thúc đẩy giá tăng.