Tại thị trường trong nước, đầu giờ sáng nay, giá bạc đều được các thương hiệu điều chỉnh giảm.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,258-2,328 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 49.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và hạ 50.000 đồng ở chiều bán so với chốt phiên trước đó.

Còn giá bạc thỏi của Phú Quý đầu phiên được giao dịch ở mức 60,159-62,026 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/kg ở chiều mua và hạ 1,387 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat sáng nay xuống mức 2,239-2,308 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 41.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 43.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên trước đó.

Giá bạc hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thỏi của Ancarat giảm 1,093 triệu đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 1,146 triệu đồng/kg ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 59,707-61,547 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) sáng nay cũng được điều chỉnh giảm.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Sacombank được niêm yết ở mức 2,262-2,334 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này ở ngưỡng 60,32-62,24 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của Sacombank giảm 6.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này rẻ hơn 160.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay được điều chỉnh đi xuống.

Lúc 9h32' ngày 14/8 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 63,91 USD/ounce, giảm 0,61% so với phiên trước đó.

Giá bạc suy yếu khi số liệu lạm phát của Mỹ không tạo ra bất ngờ đủ lớn để thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Theo số liệu mới công bố, CPI tháng 7 của Mỹ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2025, phù hợp với dự báo của thị trường.

Mức tăng này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nhưng chưa tạo sức ép đủ lớn để ngân hàng trung ương lập tức chuyển sang lập trường cứng rắn hơn.

Trong khi đó, việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hạ nhiệt và đồng USD suy yếu đang phần nào hỗ trợ kim loại quý.