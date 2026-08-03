Ở thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đều điều chỉnh giá bạc miếng và bạc thỏi đi lên.

Giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý mở cửa phiên giao dịch hôm nay tăng 22.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 23.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên cuối tuần qua, lên mức 2,157-2,224 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay niêm yết ở mức 57,519-59,306 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 586.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 613.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết tuần qua.

Tương tự, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đầu phiên giao dịch hôm nay được niêm yết ở mức 2,151-2,22 triệu đồng/lượng (mua - bán) với bạc miếng và 57,36-59,2 triệu đồng/kg (mua - bán) với bạc thỏi. So với mức chốt tuần qua, giá bạc miếng của Sacombank tăng 3.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt hơn 80.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc trong nước đi lên. Ảnh: Phú Quý

Còn giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được nâng lên mức 2,148-2,215 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 15.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 16.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua. Giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng 400.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 427.000 đồng/kg ở chiều bán so kết tuần qua, lên mức 57,28-59,067 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng có xu hướng đi lên.

Lúc 9h40' ngày 3/8 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 58 USD/ounce, tăng 0,9% so với phiên trước đó.

Theo giới phân tích, giá bạc phục hồi chủ yếu do thị trường điều chỉnh kỳ vọng đối với cuộc họp chính sách vào tháng 9.

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ lãi suất trong vùng 3,5-3,75%, kỳ vọng về khả năng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong kỳ họp tiếp theo thu hẹp, khiến đồng USD giảm sức mạnh, tạo điều kiện để giá bạc đi lên.

Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk cho biết giá bạc thường chịu tác động rõ rệt từ biến động của đồng bạc xanh và kỳ vọng chính sách tiền tệ hơn là từ chính quyết định giữ hay tăng lãi suất của Fed.

Ông Hyerczyk nhận định, nếu thị trường tiếp tục tin rằng Fed sẽ chưa vội nâng lãi suất trong tháng 9, bạc vẫn còn cơ hội duy trì đà tăng.

Xét trên phương diện kỹ thuật, giá bạc giao ngay vẫn đang giao dịch quanh vùng hỗ trợ quan trọng 57-58 USD/ounce.

Nếu giữ vững trên ngưỡng này, kim loại quý có khả năng hướng đến các mốc kháng cự lần lượt tại 60,84 USD/ounce và 60,94 USD/ounce. Trong trường hợp bứt phá thành công, mục tiêu tiếp theo sẽ là 63,28 USD/ounce, trước khi tiến tới đường trung bình động 50 ngày ở mức 63,66 USD/ounce.

Trái lại, nếu giá đánh mất mốc hỗ trợ 57 USD/ounce, xu hướng điều chỉnh có thể tiếp diễn với các vùng hỗ trợ kế tiếp tại 56,64 USD/ounce và 54,78 USD/ounce.