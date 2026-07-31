Tại thị trường trong nước, vào đầu giờ sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bạc miếng và bạc thỏi đi lên.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,178-2,245 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 23.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với chốt phiên trước đó. Trong khi giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 58,079-59,866 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 613.000 đồng/kg ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được nâng lên mức 2,178-2,246 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 57.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 59.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên trước đó. Tương tự, giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng 1,52 triệu đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 1,573 triệu đồng/kg ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 58,08-59,893 triệu đồng/kg (mua - bán).

Còn giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đầu phiên giao dịch hôm nay được niêm yết ở mức 2,184-2,253 triệu đồng/lượng, giá bạc thỏi của Sacombank ở ngưỡng 58,24-60,08 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của Sacombank tăng 36.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt hơn 960.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua và bán.

Giá bạc trong nước đồng loạt đi lên. Ảnh: Ancarat

Trái ngược với diễn biến ở thị trường trong nước, trên thị trường quốc tế, giá bạc suy yếu.

Lúc 9h12' ngày 31/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 58,71 USD/ounce, giảm 0,3% so với phiên trước đó.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% giúp thị trường loại bỏ kịch bản tiếp tục thắt chặt chính sách ngay trong kỳ họp này. Song tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế khi Fed không phát tín hiệu rõ ràng về lộ trình điều hành sắp tới.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh Fed chưa đưa ra lộ trình chính sách cụ thể, các dữ liệu kinh tế sẽ trở thành yếu tố dẫn dắt chính đối với kỳ vọng của nhà đầu tư trước cuộc họp tiếp theo vào tháng 9. Nhà đầu tư nên theo dõi sát các báo cáo về lạm phát, việc làm và phát biểu của các quan chức Fed, bởi đây sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của thị trường bạc.

Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk nhìn nhận, trong thời gian tới, mọi sự chú ý của giới đầu tư sẽ tập trung vào các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là chỉ số lạm phát và thị trường lao động.

Nếu các số liệu cho thấy lạm phát tiếp tục giảm và thị trường việc làm hạ nhiệt, kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ có thể gia tăng. Đây là yếu tố hỗ trợ xu hướng hồi phục của nhóm tài sản trú ẩn.

Ở chiều ngược lại, nếu lạm phát vẫn ở mức cao hoặc thị trường lao động tiếp tục duy trì sức nóng, Fed có thể kéo dài thời gian duy trì mặt bằng lãi suất cao, tạo áp lực lên giá vàng và bạc.