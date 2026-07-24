Tại thị trường trong nước, vào đầu giờ sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đồng loạt tiến hành điều chỉnh giảm giá bạc miếng và bạc thỏi.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,15-2,216 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều mua và hạ 31.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên trước đó. Trong khi giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 57,333-59,093 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 800.000 đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 827.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đầu phiên giao dịch hôm nay được điều chỉnh giảm xuống mức 2,136-2,205 triệu đồng/lượng, còn giá bạc thỏi ở ngưỡng 56,96-58,8 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của Sacombank giảm 48.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này rẻ hơn 1,28 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Tương tự, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được hạ xuống mức 2,14-2,206 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 24.000 đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 27.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên trước đó. Giá bạc thỏi của Ancarat cũng giảm 648.000 đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 668.000 đồng/kg ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, về mức 56,186-57,926 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc trong nước suy yếu. Ảnh: Ancarat

Trên thị trường quốc tế, giá bạc nhích nhẹ. Lúc 9h31' ngày 24/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 57,58 USD/ounce, tăng 0,08% so với phiên trước đó.

Giá bạc tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng 60 USD/ounce khi thị trường vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi. Dù đã phục hồi nhẹ nhưng kim loại quý này vẫn chưa đủ động lực để chinh phục vùng kháng cự quan trọng.

Chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis nhận định mốc 60 USD/ounce hiện đóng vai trò là ngưỡng cản tâm lý quan trọng đối với giá bạc. Ông cho rằng lực bán vẫn xuất hiện khá rõ mỗi khi giá tiến sát vùng này, khiến quá trình phục hồi liên tục gặp trở ngại.

Theo chuyên gia Christopher Lewis, thị trường hiện vẫn thiếu những yếu tố đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng mới. Trong bối cảnh lãi suất tại Mỹ tiếp tục duy trì ở vùng cao, dòng tiền có xu hướng ưu tiên các tài sản mang lại lợi suất ổn định thay vì các kim loại quý không tạo ra thu nhập.

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, biến động của giá bạc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng chủ yếu từ chính sách tiền tệ của Mỹ, diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc.

Các nhà đầu tư đang tập trung theo dõi những tín hiệu từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhằm đánh giá thời điểm cơ quan này có thể bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Nếu Fed tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng và chưa sớm hạ lãi suất, áp lực đối với bạc có thể kéo dài. Trái lại, nếu tín hiệu cho thấy lạm phát giảm nhanh hơn kỳ vọng hoặc nền kinh tế Mỹ chậm lại đều có thể thúc đẩy kỳ vọng nới lỏng chính sách, qua đó hỗ trợ giá bạc phục hồi.

Bên cạnh đó, việc đồng bạc xanh duy trì sức mạnh cũng khiến chi phí nắm giữ bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác, từ đó làm giảm nhu cầu mua vào trên thị trường quốc tế.