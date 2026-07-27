Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng và bạc thỏi tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đều đi lên.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) được niêm yết ở mức 2,211-2,28 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá bạc thỏi ở ngưỡng 58,96-60,8 triệu đồng/kg (mua - bán). So với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua (25/7), giá bạc miếng của Sacombank tăng 45.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt hơn 1,2 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý mở cửa phiên giao dịch hôm nay tăng 48.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 50.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên cuối tuần qua, lên mức 2,216-2,285 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay niêm yết ở mức 59,093-60,933 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 1,28 triệu đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 1,334 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết tuần qua.

Giá bạc trong nước đi lên. Ảnh: Ancarat

Tương tự, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được nâng lên mức 2,211-2,28 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 48.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 50.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua. Giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng 1,294 triệu đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 1,334 triệu đồng/kg ở chiều bán so với mức chốt tuần qua, lên mức 58,1-59,9 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc phục hồi, tiến sát mốc 60 USD/ounce.

Lúc 9h34' ngày 27/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 59,37 USD/ounce, tăng 2,29% so với phiên trước đó.

Theo giới phân tích, giá bạc đang phục hồi sau giai đoạn chịu sức ép từ kỳ vọng lãi suất cao của Mỹ, nhưng xu hướng tăng vẫn chưa thực sự vững chắc.

Giá bạc đi lên xuất phát từ việc áp lực bán trên thị trường giảm đáng kể. Trong tuần trước, nhiều nhà đầu tư đặt cược giá bạc sẽ tiếp tục giảm khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt khiến đồng USD tăng và lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao.

Tuy nhiên, dù lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD đồng loạt tăng nhưng giá bạc không giảm sâu như dự báo, buộc nhiều nhà đầu tư nắm giữ vị thế bán khống phải mua lại để đóng trạng thái, góp phần hỗ trợ giá bạc hồi phục.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, việc lợi suất trái phiếu Mỹ và giá năng lượng đồng thời hạ nhiệt cũng góp phần cải thiện tâm lý trên thị trường tài chính, từ đó hỗ trợ nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk cho rằng, đà phục hồi của giá bạc được hỗ trợ bởi việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá năng lượng đồng loạt hạ nhiệt.

Ông Hyerczyk cho hay, triển vọng ngắn hạn của giá bạc vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ kết quả cuộc họp chính sách của Fed trong tuần này và những diễn biến mới tại Trung Đông. Các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Nếu cơ quan này phát đi tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ hoặc giá năng lượng tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị thì lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục đi lên và gây sức ép đối với giá bạc.