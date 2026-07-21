Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết ở mức 2,142-2,211 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi ở ngưỡng 57,12-58,96 triệu đồng/kg (mua - bán). So với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của Sacombank đầu giờ sáng nay giảm 12.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này rẻ hơn 320.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Tương tự, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đầu phiên hôm nay được điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên trước đó, xuống mức 2,161-2,228 triệu đồng/lượng (mua - bán). Còn giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 57,63-59,41 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 20.000 đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 30.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Ở chiều ngược lại, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat tăng lên mức 2,157-2,224 triệu đồng/lượng (mua - bán), đắt hơn 2.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên trước đó. Giá bạc thỏi của Ancarat tăng 52.000 đồng/kg ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, lên mức 56,656-58,406 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc trong nước biến động nhẹ. Ảnh: Ancarat

Trên thị trường quốc tế, giá bạc phục hồi sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó.

Lúc 9h19' ngày 21/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 56,7 USD/ounce, tăng 0,74% so với phiên trước đó.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định triển vọng ngắn hạn của giá bạc vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi đồng USD duy trì sức mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ chính sách tiền tệ thắt chặt.

Các chuyên gia nhận định rủi ro lạm phát vẫn là yếu tố chi phối diễn biến của thị trường bạc.

Theo giới chuyên gia, những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục khiến giá dầu và nhiều mặt hàng năng lượng biến động mạnh. Điều này làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thận trọng lâu hơn dự kiến.

Tại Mỹ, dù chỉ số giá sản xuất (PPI) và lạm phát của nước này trong tháng 6 phát đi tín hiệu hạ nhiệt nhưng đà tăng của giá nhiên liệu có thể khiến áp lực giá cả quay trở lại trong những tháng tới. Điều này đồng nghĩa khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất vẫn còn khá hạn chế.

Cùng với đó, chi phí năng lượng tăng còn tạo thêm áp lực đối với hoạt động sản xuất toàn cầu, ảnh hưởng đến triển vọng tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp - vốn là động lực quan trọng của kim loại này.

Giới đầu tư đang theo dõi sát các tín hiệu từ nền kinh tế Mỹ cũng như chính sách tiền tệ của Fed. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động, bạc vẫn được xem là tài sản nhạy cảm với diễn biến của lãi suất và đồng USD.