Ở thị trường trong nước, đầu giờ sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đều tiến hành điều chỉnh hạ giá bạc miếng và bạc thỏi.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được điều chỉnh giảm 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên trước đó, xuống mức 2,103-2,168 triệu đồng/lượng (mua - bán). Còn giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 55,79-57,52 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 1,33 triệu đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 1,36 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đầu phiên giao dịch hôm nay được điều chỉnh giảm xuống mức 2,112-2,181 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi ở ngưỡng 56,32-58,16 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của Sacombank giảm 42.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này rẻ hơn 1,12 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc giảm mạnh. Ảnh: Ancarat

Tương tự, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được hạ xuống mức 2,104-2,169 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 31.000 đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 32.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên trước đó. Giá bạc thỏi của Ancarat cũng giảm 826.000 đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 850.000 đồng/kg ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, về mức 56,107-57,84 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận sự suy giảm, về quanh mức 55 USD/ounce.

Lúc 9h26' ngày 17/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 55,12 USD/ounce, giảm 0,45% so với phiên trước đó.

Giá bạc suy yếu khi thị trường kim loại quý chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô.

Theo giới phân tích, những dữ liệu lạm phát mới công bố tại Mỹ cho thấy áp lực tăng giá đang có xu hướng dịu bớt, từ đó làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài.

Thông thường, triển vọng lãi suất hạ nhiệt sẽ hỗ trợ các kim loại quý, trong đó có bạc. Song thị trường vẫn chưa hình thành xu hướng tăng rõ rệt do giới đầu tư lo ngại các số liệu lạm phát hiện nay chưa phản ánh đầy đủ tác động từ căng thẳng Mỹ - Iran đối với giá năng lượng. Nếu dầu thô tăng trở lại, áp lực lạm phát có thể quay trở lại, buộc Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 55% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Nhiều nhà phân tích đánh giá đợt điều chỉnh giá hiện nay chủ yếu phản ánh diễn biến ngắn hạn và chưa làm thay đổi triển vọng tích cực của bạc trong dài hạn. Nguồn cung toàn cầu vẫn trong tình trạng thiếu hụt kéo dài, trong khi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục mở rộng nhờ sự phát triển của các ngành công nghiệp chiến lược như năng lượng mặt trời, xe điện, điện tử và các công nghệ xanh. Những yếu tố này sẽ tạo nền tảng hỗ trợ cho giá bạc trong trung và dài hạn.