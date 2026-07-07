Giá bạc trong nước ngày 7/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 6/7, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,337-2,406 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 36.000 đồng/lượng (mua vào) và 136.000 đồng/lượng (bán ra) so với giá đóng cửa phiên trước đó.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này chốt phiên 6/7 được điều chỉnh xuống mức 62,32-64,16 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 960.000 đồng/kg ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước.

Cùng xu hướng, Công ty CP Kim loại quý Ancarat hạ giá bạc miếng về mức 2,320-2,392 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 38.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 39.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức mở cửa.

Giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này cũng được điều chỉnh xuống mức 61,867-63,787 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 1,013 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và hạ hơn 1,043 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với mức niêm yết đầu phiên.

Giá bạc trong nước có xu hướng đi xuống. Ảnh: Ancarat

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý chốt phiên 6/7 niêm yết giá bạc miếng, bạc thỏi ở mức 2,342-2,414 triệu đồng/lượng (mua - bán) và 62,45-64,37 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với mức mở cửa, giá bạc miếng của Phú Quý tăng 83.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 18.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi giá bạc thỏi giảm 460.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 480.000 đồng/kg ở chiều bán.

Tại báo cáo thị trường bạc tháng 7 do Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý vừa phát hành, các chuyên gia cho biết trong tháng 6, giá bạc trong nước giảm khoảng 21,5%, tương đương với mức giảm của giá bạc thế giới.

Mức giảm sâu của giá bạc phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao, trong khi nhu cầu đầu cơ và nhu cầu công nghiệp chưa đủ mạnh để hỗ trợ giá phục hồi. Điều này cho thấy bạc trong nước vẫn chịu tác động lớn từ biến động của thị trường thế giới trong ngắn hạn.

Giá bạc thế giới ngày 7/7/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc hôm nay có xu hướng đi xuống.

Lúc 20h46' ngày 6/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 61,67 USD/ounce, giảm 0,96% so với phiên trước đó.

Trang tin tức GoodReturns nhận định giá bạc giảm có thể là do đồng đô la Mỹ tăng giá. Chỉ số DXY đang tiến gần mức 101 điểm.

Giới đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến của kinh tế Mỹ và các phát biểu từ Fed bởi đây vẫn là yếu tố quyết định xu hướng của thị trường kim loại quý trong ngắn hạn.

Còn theo báo cáo của Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý, trong tháng 6, giá bạc thế giới giảm hơn 20% khi thị trường chịu áp lực từ kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn. Dù tình hình Mỹ - Iran xuất hiện một số tín hiệu hạ nhiệt, tiến trình đàm phán vẫn thiếu chắc chắn và hoạt động tại eo biển Hormuz chưa hoàn toàn ổn định.

Đáng chú ý, cuộc họp FOMC đầu tiên dưới thời Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho thấy Fed vẫn giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu thận trọng hơn với lạm phát. Điều này làm gia tăng lo ngại về khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, qua đó gây áp lực lên nhóm các tài sản không mang lại lợi suất như kim loại quý.

Trong tháng 7, thị trường bạc dự kiến sẽ chuyển trọng tâm từ rủi ro địa chính trị sang kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, sau khi Mỹ - Iran đạt được thỏa thuận đàm phán trong vòng 60 ngày. Diễn biến này giúp hạ nhiệt phần nào lo ngại về xung đột tại Trung Đông, khiến nhu cầu trú ẩn đối với nhóm kim loại quý có thể suy yếu trong ngắn hạn.