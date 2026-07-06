Giá bạc trong nước hôm nay 6/7/2026

Khép lại giao dịch tuần qua, các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh tăng 2,8-3,4 triệu đồng/kg đối với bạc thỏi.

Trong đó, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,352-2,425 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 107.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 111.000 đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần liền trước.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng được điều chỉnh lên ngưỡng 62,72-64,67 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 2,86 triệu đồng/kg ở chiều mua và 2,96 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Cùng xu hướng, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng chốt tuần ở mức 2,349-2,422 triệu đồng/lượng và bạc thỏi loại 1kg là 62,64-64,59 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với giá đóng cửa tuần liền trước, giá bạc miếng của Ancarat tăng 105.000-108.000 đồng/lượng và giá bạc thỏi tăng 2,8-2,88 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) cũng đóng cửa ở mức 2,373-2,442 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 129.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với chốt tuần liền trước.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này cũng tăng tới 3,44 triệu đồng/kg ở cả hai chiều, vọt lên 63,28-65,12 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc thỏi trong nước đang cao hơn giá bạc thế giới quy đổi từ 11,5-12,03 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 6/7/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc có một tuần phục hồi khá tốt. Cụ thể, giá bạc giao ngay đóng cửa giao dịch tuần vừa qua ở mức 62,43 USD/ounce, tăng 5,47% chỉ trong một tuần.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 9 cũng tăng 5,64% trong tuần qua khi đóng cửa tiệm cận mức 62,82 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng gần 6% trong tuần qua nhờ báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn lộ trình nâng lãi suất.

Trong tháng 6, kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm phi nông nghiệp, mức thấp nhất trong bốn tháng và thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000 việc làm. Sau khi dữ liệu được công bố, thị trường đồng loạt giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 9 đã giảm từ 66% xuống còn 50%.

Đáng chú ý, việc kỳ vọng lãi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội của các tài sản không sinh lãi như bạc. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của nhóm kim loại quý.

Giá bạc đang thử thách vùng đỉnh mới trong bối cảnh tỷ lệ vàng/bạc giảm xuống dưới mốc 67. Giới phân tích nhận định, nếu tỷ lệ này tiếp tục lùi về 66, xu hướng tăng của giá bạc sẽ được củng cố.

Theo các chuyên gia phân tích kỹ thuật, phe mua đang hướng đến mục tiêu đưa giá bạc giao ngay vượt vùng kháng cự 64-64,5 USD/ounce. Nếu bứt phá thành công, giá bạc có thể tiếp tục hướng tới các mốc 72 USD/ounce và xa hơn là 89 USD/ounce.

Trong khi đó, nếu phe bán chiếm ưu thế và kéo giá xuống dưới ngưỡng 60,05 USD/ounce, thị trường có thể lùi về các vùng hỗ trợ tiếp theo tại 58 USD/ounce và 55 USD/ounce.

Hiện vùng 64-64,5 USD/ounce được đánh giá là kháng cự gần nhất, còn các mốc 60,05 USD/ounce và 58 USD/ounce đóng vai trò là các vùng hỗ trợ quan trọng.