Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đều điều chỉnh giảm giá mạnh.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) được niêm yết ở mức 2,205-2,274 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá bạc thỏi ở ngưỡng 58,8-60,64 triệu đồng/kg (mua - bán). So với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua (10/7), giá bạc miếng của Sacombank giảm 36.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này rẻ hơn 960.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý mở cửa phiên giao dịch hôm nay giảm 39.000 đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 54.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên cuối tuần qua, xuống mức 2,21-2,278 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay niêm yết ở mức 58,93-60,75 triệu đồng/kg (mua - bán), hạ 1,34 triệu đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 1,38 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết tuần qua.

Tương tự, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được hạ xuống mức 2,209-2,277 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 48.000 đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 50.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên trước đó. Giá bạc thỏi của Ancarat cũng giảm 1,294 triệu đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 1,334 triệu đồng/kg ở chiều bán so với mức chốt tuần qua, về mức 58,03-59,82 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc trong nước giảm mạnh. Ảnh: Ancarat

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng giảm mạnh, mất mốc 60 USD/ounce.

Lúc 9h29' ngày 13/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 58,22 USD/ounce, giảm 2,59% so với phiên trước đó.

Giá bạc đi xuống do tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước các tín hiệu trái chiều từ kinh tế Mỹ.

Theo báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới này chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%. Số liệu việc làm của hai tháng trước cũng được điều chỉnh giảm.

Những số liệu này củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thận trọng hơn trong các quyết định điều hành chính sách tiền tệ, qua đó tạo lực đỡ cho giá bạc.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp gần đây của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn bày tỏ lo ngại về áp lực lạm phát cùng với việc lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao khiến nhà đầu tư chưa mạnh tay tăng tỉ trọng nắm giữ kim loại quý.

Giới đầu tư đang theo dõi sát dữ liệu lạm phát (CPI) của Mỹ, diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng như những tín hiệu mới từ Fed. Nếu lạm phát hạ nhiệt, áp lực từ lợi suất trái phiếu có thể giảm sẽ tạo điều kiện để giá kim loại quý hồi phục.

Chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis nhận định vùng 57 USD/ounce hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu giữ vững vùng giá này và vượt thành công mốc kháng cự 64,2 USD/ounce, bạc có thể hướng tới vùng giá 70 USD/ounce trong trung hạn. Trái lại, nếu áp lực từ lãi suất cao kéo dài thì giá bạc có khả năng về lại vùng 50 USD/ounce.