Giá bạc hôm nay ghi nhận diễn biến tích cực khi cả thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng trở lại sau nhiều phiên suy yếu.

Ở thị trường trong nước, vào đầu giờ sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đều điều chỉnh tăng giá niêm yết.

Giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý mở cửa phiên giao dịch hôm nay được điều chỉnh tăng 45.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên trước đó, lên mức 2,272-2,342 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay ở mức 60,59-62,45 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 1,21 triệu đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 1,23 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) được niêm yết ở mức 2,259-2,328 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi ở ngưỡng 60,24-62,08 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên trước đó, giá bạc miếng của Sacombank tăng 24.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt hơn 640.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc có xu hướng phục hồi. Ảnh: Ancarat

Tương tự, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được nâng lên mức 2,277-2,348 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 32.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 23.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên trước đó. Giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng 853.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt thêm 877.000 đồng/kg ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, lên mức 60,72-62,61 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận sự hồi phục, chiếm lại mốc 60 USD/ounce.

Lúc 9h25' ngày 10/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 60,1 USD/ounce, tăng 0,45% so với phiên trước đó.

Giới phân tích cho rằng giá bạc hồi phục nhờ lực mua bắt đáy sau giai đoạn giảm sâu.

Dù mức tăng chưa quá lớn nhưng việc giá bạc lấy lại sắc xanh sau chuỗi giảm liên tục được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường. Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư cho rằng giá bạc đã lùi về vùng hấp dẫn hơn thì việc dòng tiền bắt đáy bắt đầu quay trở lại giúp thị trường cân bằng hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định xu hướng tăng hiện nay vẫn cần thêm các yếu tố hỗ trợ đủ mạnh để có thể xác lập một chu kỳ tăng bền vững.

Trong ngắn hạn, giá bạc sẽ tiếp tục phụ thuộc vào chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), sức mạnh của đồng USD và các số liệu kinh tế Mỹ sắp công bố.