Giá bạc trong nước hôm nay 4/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/7, giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) dừng ở mức 2,373-2,442 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 51.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này cũng tăng tới 1,36 triệu đồng/kg ở cả hai chiều, vọt lên ngưỡng 63,28-65,12 triệu đồng/kg (mua - bán).

Ở chiều ngược lại, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý chốt phiên ở mức 2,35-2,423 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi loại 1kg ở ngưỡng 62,67-64,61 triệu đồng/kg (mua - bán). So với thời điểm mở cửa, giá bạc miếng của Phú Quý giảm nhẹ 6.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán, còn giá bạc thỏi giảm 160.000 đồng/kg ở cả hai chiều.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng cũng đóng cửa ở mức 2,34-2,413 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm nhẹ 5.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat cũng giảm 130.000 đồng/kg ở cả hai chiều, lùi xuống ngưỡng 62,4-64,35 triệu đồng/kg (mua - bán).

Dù trên thị trường có sự tăng giảm trái chiều, nhưng khép phiên giao dịch ngày 3/7, giá bạc thỏi được các thương hiệu niêm yết ở mức cao nhất tuần.

Giá bạc thỏi trong nước tăng lên mức cao nhất tuần. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 4/7/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc tiếp tục tăng. Cụ thể, vào lúc 19h46 ngày 3/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay tăng 1,34 USD/ounce (+2,2%) so với chốt phiên trước đó, lên mức 62,32 USD/ounce.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 9 cũng được giao dịch ở ngưỡng 62,84 USD/ounce, tăng 1,77 USD/ounce, tương đương mức tăng 2,9%.

Giá bạc vượt mốc 62 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nối tiếp đà phục hồi từ phiên trước. Nguyên nhân là số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, khiến giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Hiện, thị trường kim loại quý cũng được hỗ trợ bởi đà giảm của giá dầu và áp lực lạm phát hạ nhiệt, khi hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz tiếp tục phục hồi nhờ những tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Theo chuyên gia phân tích của FX Empire, thị trường bạc tiếp tục được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố cơ bản tích cực. Trong bối cảnh nợ toàn cầu ở mức cao và chính sách tiền tệ tại nhiều nền kinh tế thay đổi, nhu cầu đa dạng hóa danh mục của các nhà đầu tư gia tăng, qua đó tạo lực đỡ cho giá bạc.

Về phía nguồn cung, sản lượng bạc vẫn tăng chậm do phần lớn kim loại này được khai thác như sản phẩm phụ tại các mỏ kim loại khác, khiến khả năng mở rộng nguồn cung bị hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu bạc từ các ngành năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử và xe điện tiếp tục tăng trưởng, góp phần duy trì triển vọng tích cực cho thị trường.

Bên cạnh đó, dòng vốn vào các quỹ đầu tư bạc (ETF/ETP) vẫn ổn định. Theo chuyên gia, cùng với các yếu tố vĩ mô như kỳ vọng lạm phát và chính sách tài khóa, đây sẽ tiếp tục là những động lực hỗ trợ giá bạc trong thời gian tới.