Giá bạc trong nước ngày 1/4/2026

Dù giá có tăng nhưng ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3 và kết thúc của quý I vẫn tiếp tục cho thấy sự ảm đạm của bạc. Kim loại này thiếu đi động lực tăng giá mạnh mẽ vốn có và đang chịu nhiều sức ép từ biến động địa chính trị.

Trong tháng qua, giá bạc của một số thương hiệu đã giảm tới hơn 20% giá trị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/3, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng niêm yết ở mức 2,742-2,838 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 107.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này tăng 2,854 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra, lên mức 73,12-75,68 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc miếng 1 lượng ở mức 2,738-2,823 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 38.000-39.000 đồng/lượng (mua-bán).

Đối với bạc thỏi loại 1kg, thương hiệu này niêm yết ở mức 73,013-75,26 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 1,013-1,02 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng đi lên, giá bạc thỏi loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý lên mức 2,738-2,823 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 34.000-35.000 đồng/lượng tuỳ từng chiều giao dịch.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý tăng 907.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 933.000 đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 73,013-75,279 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc tháng 3 đã giảm tới 20%. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 1/4/2026

Lúc 22h ngày 31/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 73,35-73,6 USD/ounce. Mức giá này tăng 3,38 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 4,83%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng lên 73 USD/ounce vào thứ Ba. Tuy nhiên, kim loại này đang trên đà giảm giá trong một tháng lớn nhất trong hơn 14 năm. Ước tính, giá bạc đã giảm hơn 20% trong tháng Ba, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2011.

Cuộc xung đột gia tăng ở Trung Đông đã làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và làm gia tăng lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải áp dụng lập trường cứng rắn hơn về lãi suất. Với việc Iran duy trì phong tỏa Eo biển Hormuz, cuộc khủng hoảng thúc đẩy giá dầu tăng vọt, củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn.

Các nhà giao dịch đã hoàn toàn từ bỏ đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm 2026. Đây là một sự thay đổi mạnh mẽ so với các dự báo trước khi chiến tranh xảy ra về hai lần cắt giảm. Lúc này, đồng USD nổi lên như một nơi trú ẩn an toàn hàng đầu, gây áp lực nặng nề lên bạc và các kim loại quý khác.

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng 5 đã tăng 2,791 USD/ounce lên mức 73,37 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, bạc duy trì mối tương quan nghịch với sức mạnh của đồng USD, vì kim loại này được định giá bằng USD trên toàn cầu.

Thống kê cho thấy, sự tăng giá 1% của đồng USD thường tương ứng với sự giảm giá bạc từ 0,8-1,2%, mặc dù mối quan hệ này có thể yếu đi trong các giai đoạn lạm phát cao hoặc bất ổn tài chính.

Các thị trường châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc đang chiếm khoảng 25-30% nhu cầu đầu tư bạc toàn cầu. Sở thích văn hóa đối với việc sở hữu kim loại quý ở những quốc gia này tạo ra sự ổn định về nhu cầu, một phần bù đắp cho việc bán ra của các tổ chức phương Tây trong các chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Mặt khác, các quy định về năng lượng tái tạo của Liên minh châu Âu hỗ trợ tăng trưởng nhu cầu bạc cấu trúc khoảng 4-6% hàng năm thông qua việc lắp đặt pin mặt trời. Nhu cầu bạc do quy định này hoạt động độc lập với các chu kỳ chính sách tiền tệ, cung cấp hỗ trợ cơ bản trong các giai đoạn giá kim loại bị yếu.