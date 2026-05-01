Giá bạc trong nước hôm nay 1/5/2026

Kết phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4, giá bạc tại thị trường trong nước lấy lại đà tăng. Tuy nhiên, sau một tháng nỗ lực phục hồi, kim loại quý này chỉ tăng hơn 1 triệu đồng/kg so với tháng liền kề trước đó.

Cụ thể, giá bạc thỏi loại 1kg tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/4 ở mức 74,37-76,67 triệu đồng/kg (mua - bán). So với lúc mở cửa, bạc thỏi của thương hiệu này tăng 720.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 750.000 đồng/kg ở chiều bán.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc thỏi loại 1kg cũng kết phiên ở ngưỡng 74,29-76,59 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 690.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 700.000 đồng/kg ở chiều bán so với thời điểm mở cửa.

Còn tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ, giá mua - bán bạc thỏi loại 1kg đóng cửa ở mức 73,44-75,84 triệu đồng/kg.

So với mức đỉnh ghi nhận vào ngày 29/1, giá bạc thỏi chiều bán ra của Sacombank đã giảm 50,16 triệu đồng/kg. Giá bạc cùng loại của Phú Quý và Ancarat cũng có mức giảm lần lượt là 47,01 triệu đồng/kg và 46,8 triệu đồng/kg.

Khép lại tháng 4/2026, giá bạc trong nước tăng hơn 1 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 1/5/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay lúc 20h ngày 30/4 (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 73,51 USD/ounce, tăng 2,18 USD mỗi ounce (+3,05%) so với chốt phiên trước đó.

Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 tăng 7,08 USD mỗi ounce (+2,88%), lên ngưỡng 74,16 USD/ounce.

Giá bạc tăng lên trên 73 USD/ounce trong phiên thứ Năm, phục hồi khá tốt từ mức thấp nhất trong ba tuần. Giá bạc được hỗ trợ khi nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến địa chính trị, sau thông tin quân đội Mỹ sẽ báo cáo Tổng thống Donald Trump về các phương án hành động liên quan đến Iran.

Cùng với đó, chỉ số USD suy yếu đáng kể cũng thúc đẩy nhà đầu tư quay lại thị trường kim loại quý để “bắt đáy” sau đợt giảm gần đây.

Tuy nhiên, xung đột kéo dài tại Trung Đông, cùng nguy cơ eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa, tiếp tục gây bất ổn cho thị trường toàn cầu. Diễn biến này khiến giới giao dịch hạ kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời tính đến khả năng tăng lãi suất vào năm 2027.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất như dự kiến. Tuy nhiên, việc có tới bốn quan chức phản đối quyết định này cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ rệt về triển vọng điều hành, trong bối cảnh rủi ro gia tăng từ căng thẳng với Iran.

Ngân hàng UBS vừa điều chỉnh giảm dự báo giá bạc trong các kỳ hạn tới, sau khi đánh giá lại triển vọng cung - cầu của thị trường.

Cụ thể, UBS dự báo giá bạc vào cuối tháng 6 ở mức 85 USD/ounce, giảm so với mức 100 USD trước đó. Mục tiêu tháng 9 được hạ xuống 85 USD (từ 95 USD), tháng 12 xuống 80 USD (từ 85 USD) và tháng 3/2027 xuống còn 75 USD (từ 85 USD).

Theo UBS, việc điều chỉnh triển vọng giá chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng thâm hụt thị trường bạc trong năm 2026 sẽ thu hẹp đáng kể, xuống còn khoảng 60-70 triệu ounce, thấp hơn nhiều so với ước tính trước đó khoảng 300 triệu ounce.

Các chiến lược gia Wayne Gordon và Dominic Schnider cho biết, nhu cầu bạc dự kiến suy yếu ở một số lĩnh vực. Trong đó, nhu cầu từ pin quang điện có thể giảm do giá bạc tăng cao, trong khi nhu cầu đối với đồ bạc và trang sức cũng chịu áp lực tương tự.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung được đánh giá có phần tích cực hơn, với sản lượng khai thác mỏ dự kiến đạt khoảng 850 triệu ounce.

Với triển vọng thâm hụt thu hẹp, UBS cho rằng giá bạc nhiều khả năng sẽ đi ngang trong kịch bản cơ sở.

Dù vậy, ngân hàng này không cắt giảm mạnh hơn dự báo giá bạc, do vẫn kỳ vọng giá vàng duy trì xu hướng tăng và đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Theo UBS, tương quan giữa vàng và bạc gần đây đã gia tăng, tỷ lệ vàng - bạc có thể dần quay về vùng 75-80 trong thời gian tới.