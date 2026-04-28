Giá bạc trong nước ngày 28/4/2026

Ngày giao dịch đầu tuần không chứng kiến nhiều sự biến động của giá bạc. Kim loại này chỉ tăng nhẹ và bạc thỏi loại 1kg của các thương hiệu vẫn chưa thể quay lại mốc 80 triệu đồng/kg.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/4, giá bạc thỏi loại 1kg của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 76,319-78,693 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 79.000-103.000 đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng này, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc thỏi loại 1kg tăng 323.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 320.000 đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 75,973-78,32 triệu đồng/kg (mua-bán).

Ngày thứ Hai đầu tuần là ngày nghỉ bù cho ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương nên Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) vẫn giữ giá bạc thỏi 1kg từ cuối tuần trước, ở mức 75,28-77,68 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc chưa có tín hiệu hồi phục trước những bất ổn kinh tế hiện nay. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 28/4/2026

Lúc 21h30 ngày 27/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới dao động ở mức 75,02-75,27 USD/ounce. Mức giá này giảm 0,53 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 0,71%.

Theo Trading Economics, giá bạc giao dịch ổn định quanh ngưỡng 75 USD/ounce vào thứ Hai, sau khi đã giảm hơn 6% vào tuần trước. Các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran bị đình trệ và một tuần đầy ắp dữ liệu kinh tế cùng các cuộc họp của ngân hàng trung ương.

Các báo cáo cho thấy Iran đã gửi một đề xuất mới tới Mỹ để mở lại Eo biển Hormuz nhằm giảm căng thẳng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ chuyến công du ngoại giao dự kiến tới Islamabad.

Tình trạng bế tắc hiện tại đã đẩy giá dầu tăng cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố dự đoán rằng các ngân hàng trung ương có thể giữ nguyên hoặc thậm chí tăng lãi suất để chống lại áp lực giá cả gia tăng. Các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Giới quan sát thị trường hiện chú ý đến bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự lo ngại gia tăng về rủi ro lạm phát liên quan đến xung đột Mỹ-Iran.

Trong khi đó, đối với hoạt động khai thác bạc, theo các chuyên gia, khoảng 70% tổng lượng bạc được khai thác trên toàn cầu được lấy ra như một sản phẩm phụ của các hoạt động khai thác khác, chủ yếu là chì, kẽm và đồng. Điều này có nghĩa là sản lượng bạc về cơ bản bị chi phối bởi yếu tố kinh tế của các kim loại hoàn toàn khác. Khi giá đồng giảm và các mỏ đồng thu hẹp hoạt động, sản lượng bạc cũng giảm theo, bất kể giá bạc diễn ra như thế nào.

Sự phụ thuộc cấu trúc này cắt đứt vòng phản hồi bình thường giữa giá hàng hóa và phản ứng cung.

Một mỏ bạc không phản ứng với sự tăng giá giống như cách mà một nhà sản xuất phản ứng với nhu cầu sản phẩm cao hơn. Mỗi mỏ đang hoạt động đều dựa vào một kế hoạch khai thác dài hạn được xây dựng nhiều năm trước. Kế hoạch này bao gồm việc xác định loại vật liệu nào sẽ được khai thác theo thứ tự nào và qua con đường xử lý nào, dựa trên địa chất của thân quặng và yếu tố kinh tế đã được thiết lập vào thời điểm đó. Những kế hoạch này không thể được viết lại nhanh chóng. Bởi, riêng việc cấp phép cũng có thể mất nhiều năm.

Việc tuyển dụng lao động, mua sắm thiết bị và thứ tự khai thác quặng thực tế tạo ra những ràng buộc cứng đối với sản lượng. Đây là yếu tố tồn tại ngay cả khi giá bạc giao ngay đã tăng gấp ba lần.

Sự cứng nhắc tương tự cũng áp dụng theo chiều ngược lại. Khi giá bạc giảm, các mỏ không thể đơn giản thu hẹp quy mô mà không làm gián đoạn toàn bộ hoạt động.

Ước tính, sản lượng từ các mỏ của bạc vào năm 2026 thực tế đã giảm khoảng 2% mặc dù giá bạc đạt mức cao kỷ lục. Lợi nhuận trung bình hàng năm trong lịch sử của bạc là khoảng 8%. Theo giới phân tích, đây là yếu tố cung cấp cơ sở hỗ trợ cho lý do phân bổ đầu tư một cách dài hạn và có kỷ luật vào bạc.