Giá bạc trong nước ngày 30/4/2026

Mở cửa phiên giao dịch ngày 30/4, giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý niêm yết ở mức 73,653-75,919 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 133.000-160.000 đồng/kg (mua-bán) so với kết phiên ngày hôm qua.

Trái với xu hướng trên, thương hiệu Ancarat điều chỉnh bạc thỏi loại 1kg tăng 320.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 346.000 đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 73,6-75,893 triệu đồng/kg (mua-bán).

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thương hiệu bạc của Sacombank không có sự điều chỉnh giá.

Bạc tiếp tục một ngày giao dịch ảm đạm. Giá bạc thỏi vẫn ‘loay hoay’ quanh mốc 75 triệu đồng/kg trước các tín hiệu bất định về chiến sự tại Trung Đông.

Đóng cửa ngày giao dịch 29/4, giá bạc thỏi loại 1kg của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 73,786-76,079 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm nhẹ 80.000 đồng/kg so với thời điểm mở cửa.

Trong xu hướng tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc thỏi loại 1kg giảm 453.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 480.000 đồng/kg ở chiều bán ra, về mức 73,28-75,547 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết bạc thỏi loại 1kg ở mức 73,44-75,84 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 800.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch. Đây cũng là thương hiệu có giá bạc giảm mạnh nhất trong ngày.

Giá bạc thỏi loại 1kg hiện chưa thể bứt phá và giao dịch quanh mốc 75 triệu đồng/kg. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 30/4/2026

Lúc 8h40 ngày 30/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 72,66-72,91 USD/ounce. Mức giá này tăng 1,45 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 2,04%.

Lúc 22h ngày 29/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới dao động ở mức 71,69-71,94 USD/ounce. Mức giá này giảm 1,27 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 1,74%.

Theo Trading Economics, các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran bị đình trệ và việc đóng cửa eo biển Hormuz tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với eo biển trong khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn tiếp diễn. Việc gián đoạn lưu thông qua eo biển đã thắt chặt nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Đóng cửa lối đi quan trọng này đồng nghĩa với việc cắt đứt khoảng 20% lưu lượng dầu toàn cầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mô tả đây là cú sốc đối với nguồn cung dầu lớn nhất từ trước đến nay và làm gia tăng áp lực lạm phát. Giới đầu tư ngày càng đánh giá khả năng các ngân hàng trung ương có thể giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn hoặc thậm chí thắt chặt hơn nữa, từ đó ảnh hưởng đến các kim loại quý không sinh lãi.

Đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã giữ nguyên lãi suất chính sách, trong khi các ngân hàng trung ương ở Mỹ, EU, Vương quốc Anh dự kiến sẽ công bố quyết định của họ vào cuối tuần này.

Theo Kitco News, Ngân hàng Canada (BoC) đã duy trì lãi suất qua đêm chính của mình ở mức 2,25% như dự kiến. Tuy nhiên, ngân hàng này cảnh báo rằng triển vọng vẫn rất không chắc chắn với xung đột Iran và thuế quan thương mại của Mỹ. Đây là các yếu tố làm gia tăng rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu. Hiện, lãi suất tiền gửi của BoC vẫn ở mức 2,2%.

BoC lưu ý rằng cuộc chiến ở Iran đã dẫn đến giá năng lượng tăng vọt và gián đoạn giao thông, làm giảm triển vọng tăng trưởng ở các nước nhập khẩu dầu, đồng thời thúc đẩy lạm phát trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, tăng trưởng của Mỹ vẫn được dự báo sẽ vững chắc dựa trên đầu tư và tăng trưởng tiêu dùng liên quan đến AI. Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc hưởng lợi từ xuất khẩu mạnh. Còn tại khu vực EU, giá dầu và khí đốt tự nhiên cao hơn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế.