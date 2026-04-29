Giá bạc trong nước ngày 29/4/2026

Trước những thông tin không mấy tích cực từ thị trường thế giới, giá bạc trong nước đã có một ngày giảm sâu. Giá kim loại này đã rời xa mốc 80 triệu đồng/kg và đang trên con đường lùi về mốc 70 triệu đồng/kg đối với bạc thỏi 1kg.

Đóng cửa ngày giao dịch 28/4, giá bạc thỏi loại 1kg của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 73,519-75,786 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 2,667-2,747 triệu đồng/kg (mua-bán) so với thời điểm mở cửa. Đây là thương hiệu có giá bạc giảm mạnh nhất trong ngày.

Trong xu hướng tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc thỏi loại 1kg giảm 2,214 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 2,266 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, về mức 73,573-75,867 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết bạc thỏi loại 1kg ở mức 73,84-76,24 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 2,32 triệu đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc giảm sâu khi cuộc chiến Mỹ-Iran chưa có tín hiệu hoà đàm. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 29/4/2026

Lúc 22h ngày 28/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới dao động ở mức 72,81-73,05 USD/ounce. Mức giá này giảm 2,58 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 3,42%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm xuống còn 72 USD/ounce vào thứ Ba và là mức thấp nhất kể từ cuối tháng Ba. Giá bạc biến động mạnh khi giá dầu tăng vọt. Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Mỹ-Iran bị đình trệ đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát trước các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương.

Một quan chức Mỹ xác nhận rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran, dập tắt hy vọng về một kết thúc nhanh chóng cho cuộc xung đột đã làm gián đoạn thị trường năng lượng và thổi bùng lạm phát. Điều này nâng cao khả năng lãi suất sẽ tăng.

Mặc dù kim loại quý thường được xem là hàng rào chống lạm phát, nhưng lãi suất tăng cao làm giảm sức hấp dẫn của chúng như là tài sản không có lợi suất.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng giữ lãi suất ổn định, có thể là trong cuộc họp cuối cùng của ông Jerome Powell với tư cách là Chủ tịch Fed. Lúc này, các thị trường đang phân tích tín hiệu về chính sách trong tương lai của Fed.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhật Bản đã duy trì lãi suất trong một cuộc bỏ phiếu chia rẽ. Các ngân hàng trung ương lớn khác dự kiến tạm dừng điều chỉnh lãi suất trong tuần này nhưng sẽ có lập trường mạnh mẽ hơn, báo hiệu khả năng thắt chặt chính sách trong tương lai.

Theo giới phân tích, bạc chiếm một vị trí không bình thường trong các thị trường hàng hóa toàn cầu. Vai trò kép của bạc vừa là kim loại quý vừa là một đầu vào công nghiệp quan trọng. Điều này có nghĩa là bạc nằm giữa ranh giới giữa tài sản tiền tệ và hàng hóa sản xuất thiết yếu.

Khảo sát Bạc thế giới của Viện Bạc (2024) cho thấy, các ứng dụng công nghiệp đã tiêu thụ khoảng 18.200 tấn bạc trong năm 2023, chiếm gần 55% tổng nhu cầu. Cơ sở cho nhu cầu này đến từ các tế bào quang điện, các thành phần của xe điện, các tiếp điểm bán dẫn và thiết bị y tế.

Tính chất công nghiệp-tiền tệ kép của bạc tạo ra sự biến động cấu trúc mà kim loại khác như vàng không trải qua ở mức độ tương tự. Khi nhu cầu công nghiệp giảm, đôi khi nhu cầu đầu tư lại bù đắp cho bạc. Mặt khác, khi tâm lý đầu tư trở nên bi quan, các nhà mua công nghiệp vẫn tiếp tục mua bất chấp giá cả của bạc.