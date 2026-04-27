Giá bạc trong nước hôm nay 27/4/2026

Tuần qua, sau nỗ lực tăng bất thành, giá bạc tại thị trường trong nước “bốc hơi” 5-6%. Chốt tuần, giá bạc rời xa mốc 80 triệu đồng/kg, thổi bay thành quả tăng của cả tuần trước đó.

Cụ thể, trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc thỏi loại 1kg tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat đóng cửa ở mức 75,71-78,05 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên giao dịch của tuần liền kề, bạc thỏi của thương hiệu này đã giảm 4,77 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 4,91 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng đóng cửa ở ngưỡng 76,48-78,85 triệu đồng/kg (mua - bán). Theo đó, bạc thỏi của Phú Quý giảm 4,43-4,56 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán so với đóng cửa phiên giao dịch tuần liền trước.

Tương tự, giá mua - bán bạc thỏi loại 1kg tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) cũng giảm mạnh 5,04 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với tuần liền kề trước, lùi sâu về 75,28-77,68 triệu đồng/kg. Đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức giá bạc giảm mạnh nhất tuần qua.

Giá bạc ghi nhận tuần giảm mạnh. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 27/4/2026

Trên thị trường thế giới, dù giá bạc giao ngay quay lại đà tăng trong phiên thứ Sáu (24/4), nhưng tính chung cả tuần, giá bạc giao ngay vẫn giảm 6,33%, xuống sát ngưỡng 75,7 USD/ounce.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 trong phiên giao dịch thứ Sáu cũng tăng 1,21%, lên ngưỡng 76,41 USD/ounce trước kỳ nghỉ cuối tuần. Dù vậy, giá bạc hợp đồng tương lai đã giảm 6,63% trong tuần qua.

Trên Kitco News, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phụ trách phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết giá kim loại quý đang có xu hướng biến động ngược chiều với giá năng lượng. Theo ông, mối quan hệ này sẽ không kéo dài mãi, tuy nhiên trong ngắn hạn, giá năng lượng nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao do những tác động từ xung đột địa chính trị chưa sớm được giải quyết.

Đánh giá về triển vọng kim loại quý, ông Lusk cho rằng điều quan trọng lúc này là xác định vùng đáy. Ông nhận định bạc có thể giảm xuống dưới mốc 70 USD/ounce hoặc quanh mốc này, trước khi trở nên hấp dẫn hơn để mua vào.

Trong ngắn hạn, ông Lusk nhận định xu hướng chủ đạo của vàng và bạc vẫn là giảm. Ngay cả khi căng thẳng hạ nhiệt, những thiệt hại đối với hạ tầng dầu mỏ vẫn đủ lớn để neo giá năng lượng ở mức cao trong một thời gian.

Nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa thêm khoảng một tháng, giá hàng hóa sẽ chịu tác động mạnh hơn. Khi đó, dầu Brent có thể tăng lên vùng 135-140 USD/thùng, trong khi dầu WTI có thể đạt khoảng 120 USD/thùng. Ông cho rằng diễn biến này không có lợi cho kim loại quý.

Dù vậy, nhà đầu tư cuối cùng vẫn sẽ quay lại với kim loại quý, nhưng thời điểm cụ thể còn khó xác định. Theo ông, vùng giá hấp dẫn hơn có thể là khi bạc giảm xuống dưới 70 USD/ounce.

Về chính sách tiền tệ, ông nhận định ngay cả khi ông Kevin Warsh trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn là không cao. Theo ông, dữ liệu kinh tế hiện chưa ủng hộ việc nới lỏng chính sách, trong khi giá năng lượng tăng mạnh do xung đột có thể khiến lạm phát thêm áp lực.

Trong bối cảnh đó, đồng USD nhiều khả năng tiếp tục được hỗ trợ. Thị trường chứng khoán tăng mạnh cũng góp phần củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh, qua đó tạo áp lực lên kim loại quý. Từ đó, ông dự báo bạc có thể còn một nhịp giảm trước khi phục hồi.

Bà Razan Hilal, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com cho biết, tâm lý thận trọng đang gia tăng khiến kim loại quý dễ đối mặt với nguy cơ xuất hiện thêm một nhịp điều chỉnh tương tự giai đoạn tháng 3.

Trong kịch bản tiêu cực, bà Hilal cho rằng giá bạc cũng sẽ đi theo hướng tương tự như vàng. Theo đó, ở một nhịp giảm sâu hơn, giá bạc có thể rơi về ngưỡng 50 USD/ounce.