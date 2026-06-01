Giá bạc trong nước hôm nay 1/6/2026

Khép lại tuần qua, giá bạc trong nước có những phiên biến động mạnh nhưng nhìn chung giảm nhẹ so với tuần trước.

Theo đó, trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đóng cửa ở mức 2,874-2,964 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong khi đó, giá mua và bán bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này được niêm yết ở ngưỡng 76,64-79,04 triệu đồng/kg.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng cũng khép lại tuần giao dịch ở mức 2,851-2,939 triệu đồng/lượng và giá bạc thỏi 76,03-78,37 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt tuần giao dịch liền kề trước đó, giá bạc của Phú Quý giảm khoảng 0,3%.

Giá bạc miếng và bạc thỏi của Công ty CP Kim loại quý Ancarat chốt tuần lần lượt ở mức 2,844-2,932 triệu đồng/lượng và 75,84-78,19 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc có một tuần đi ngang. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 1/6/2026

Trên thị trường thế giới, bạc giao ngay cũng chốt tuần giao dịch ở mức 75,28 USD/ounce, giảm nhẹ 0,31% so với cuối tuần liền kề trước đó.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng giảm nhẹ 0,03% so với tuần trước, lùi về ngưỡng 76,17 USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích của FXEmpire, giá bạc đang trong xu hướng đi ngang khi tỷ lệ vàng/bạc vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 60. Trường hợp tỷ lệ này tiếp tục duy trì trên mốc 60 và tiến lên đường trung bình động 50 phiên (MA50) tại 61,11, giá bạc có thể đối mặt với áp lực giảm trong thời gian tới.

Hiện giá bạc vẫn nỗ lực giữ vững trên đường MA50 ở mức 75,28 USD. Nếu bứt phá thành công, bạc có thể tiếp tục tăng lên vùng kháng cự 78-79 USD.

Nếu vượt thành công vùng 78-79 USD/ounce, giá bạc có thể hướng tới mốc 85-86 USD/ounce. Ngược lại, nếu đánh mất mốc 75 USD, giá bạc có thể chịu áp lực giảm và lùi về vùng hỗ trợ 71-72 USD.

Thị trường bạc tuần này sẽ tập trung theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-Farm Payrolls) công bố vào thứ Sáu. Các số liệu về sản xuất, tuyển dụng, việc làm và thất nghiệp sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó tác động tới diễn biến của các kim loại quý.

Theo giới phân tích, bạc cũng như vàng đang chịu ảnh hưởng lớn từ triển vọng lãi suất, diễn biến đồng USD và tâm lý đầu tư toàn cầu. Trong bối cảnh giá dầu suy yếu giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát, thị trường kỳ vọng Fed có thể bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý.

Ngoài ra, dòng tiền đầu tư hiện có xu hướng dịch chuyển sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), khiến bạc và vàng phần nào chịu áp lực. Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ thấp hơn dự báo và củng cố kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ, giá bạc có thể được hỗ trợ tăng trong thời gian tới.