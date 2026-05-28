Giá bạc trong nước hôm nay 28/5/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,85-2,94 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 60.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này ở ngưỡng 76-78,4 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 1,6 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,813-2,9 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 110.000-113.000 đồng/lượng (mua-bán). Công ty này hạ giá bạc thỏi loại 1kg còn 75,013-77,333 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 2,933 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 3,013 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. Đây là thương hiệu bạc giảm giá mạnh nhất trong ngày.

Không nằm ngoài xu hướng, giá bạc miếng 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng giảm còn 2,817-2,904 triệu đồng/lượng (mua-bán). Trong khi đó, giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này được điều chỉnh về mức 75,12-77,44 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 2,587-2,667 triệu đồng/kg tùy từng chiều giao dịch.

Giá bạc cả trên thị trường quốc tế và trong nước đều chưa thể tìm lại đà tăng. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới hôm nay 28/5/2026

Lúc 21h15 ngày 27/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 74,72-74,97 USD/ounce. Giá này giảm 2,12 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 2,76%.

Theo Trading Economics, giá bạc tiếp tục giảm vào ngày thứ Tư. Kim loại này không dễ dàng lấy lại đà tăng. Hiện giới đầu tư kỳ vọng thận trọng về việc Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Trong khi đó, các động thái quân sự giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn, cho thấy rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn biến mất.

Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán để gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại Eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào vẫn có thể mất vài ngày để hoàn tất.

Phía Mỹ thông tin, quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công mang tính chất tự vệ ở miền nam Iran. Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã bắn vào một máy bay chiến đấu F-35 và nhiều máy bay không người lái với cáo buộc xâm nhập vào không phận Iran.

Giá bạc vẫn thấp hơn gần 20% so với mức đã đạt được ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Những lo ngại về cú sốc lạm phát đã củng cố dự báo việc các ngân hàng trung ương lớn có thể giữ chính sách tiền tệ chặt chẽ lâu hơn.

Dẫu vậy, trong thông báo mới đây, Royal Mint (Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh) nhận định, bất chấp những biến động hiện nay, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý lạc quan. Ước tính, lượng bạc được nhà đầu tư mua vào hiện cao gấp đôi lượng bán ra. Điều này cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ vào xu hướng dài hạn của bạc.

Trong tổng thể, Royal Mint còn cho biết khối lượng giao dịch trên website chính thức của đơn vị đã đạt mức cao kỷ lục, tăng 130% so với cùng kỳ.

"Các số liệu trong năm tài chính vừa qua cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách nhà đầu tư xây dựng danh mục tài sản. Kim loại quý ngày càng được xem là công cụ phòng hộ trước lạm phát và biến động của thị trường chứng khoán”, ông Stuart O'Reilly, chuyên gia tư vấn tài sản cá nhân tại Royal Mint nói.