Giá bạc trong nước hôm nay 29/5/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,799-2,889 triệu đồng/lượng, giảm 21.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này cũng giảm 320.000 đồng/kg ở cả hai chiều, xuống ngưỡng 74,64-77,04 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở mức 2,768-2,854 triệu đồng/lượng và bạc thỏi loại 1kg là 73,81-76,11 triệu đồng/kg (mua - bán). Đây cũng là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5.

So với thời điểm mở cửa, giá bạc miếng của Phú Quý giảm 8.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi giá bạc thỏi giảm 220.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 210.000 đồng/kg ở chiều bán.

Tương tự, giá bạc miếng 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat giảm nhẹ 1.000 đồng/lượng so với lúc mở cửa, xuống còn 2,802-2,889 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat cũng ở mức 74,72-77,04 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 30.000 đồng ở cả hai chiều so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi chưa ngừng giảm. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới hôm nay 29/5/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 8h40 ngày 28/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 73,27 USD/ounce, giảm gần 1,37 USD mỗi ounce, tương đương giảm 1,83% so với chốt phiên trước đó.

Chung xu hướng, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng giảm 1,41 USD mỗi ounce (-1,9%), về sát ngưỡng 73,49 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc lao dốc xuống dưới ngưỡng 74 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, có thời điểm chạm mức thấp nhất trong vòng 4 tuần, sau khi xuất hiện thông tin Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một địa điểm quân sự của Iran.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về triển vọng đàm phán hòa bình, đồng thời khiến áp lực lạm phát và lãi suất tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường.

Trong báo cáo mới nhất về thị trường kim loại quý, ông Michael Widmer - Giám đốc nghiên cứu kim loại của Bank of America (BofA), tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với bạc. Theo đó, BofA dự báo giá bạc có thể chạm mốc 100 USD/ounce trong quý IV năm nay. Tuy nhiên, đà tăng sẽ khó duy trì trong dài hạn.

“Trường hợp giá vàng tiếp tục tăng mạnh, bạc hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 100 USD/ounce trong những tháng tới. Dù vậy, chúng tôi không cho rằng bạc sẽ duy trì được mức tăng vượt trội trong dài hạn do nhu cầu cơ bản đang suy yếu”, nhóm phân tích nhận định.

Về dài hạn, BofA dự báo giá bạc có thể quay trở lại vùng khoảng 75 USD/ounce vào quý II/2027.

Theo các chuyên gia, rào cản lớn nhất với bạc hiện nay là giá tăng quá cao khiến nhiều lĩnh vực công nghiệp phải tìm cách cắt giảm lượng bạc sử dụng hoặc thay thế bằng vật liệu có chi phí thấp hơn.

Đáng nói, nhu cầu bạc từ lĩnh vực công nghiệp đã đạt đỉnh từ năm ngoái, khi các nhà sản xuất đẩy mạnh tiết giảm lượng bạc trong sản phẩm nhằm giảm áp lực chi phí, BofA nhận định. Xu hướng này càng rõ nét hơn trong bối cảnh sản lượng pin mặt trời tại Trung Quốc chững lại và khả năng các dự án điện mặt trời suy giảm trong năm nay.

Ngân hàng này cho rằng bạc sẽ ngày càng được giao dịch giống một kim loại quý hơn là kim loại công nghiệp. “Nhà đầu tư có thể sẽ là yếu tố quyết định xu hướng giá bạc trong thời gian tới”, báo cáo nhấn mạnh.

Dù trở nên thận trọng hơn với bạc, nhóm chuyên gia của ông Michael Widmer vẫn đánh giá bạc giữ vai trò quan trọng trong ngành năng lượng mặt trời và nhu cầu sẽ không “lao dốc”, ngay cả khi giá cao làm hạn chế tiêu thụ. Xung đột tại Iran tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với năng lượng xanh và các giải pháp thay thế dầu mỏ.

Theo các chuyên gia, rủi ro lớn nhất hiện nay là bạc có thể bị cuốn vào các cuộc đàm phán thương mại khi Mỹ, Canada và Mexico bắt đầu đàm phán lại thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ.

Cuộc chiến thương mại toàn cầu của Mỹ cùng nguy cơ áp thuế với bạc đã buộc các ngân hàng kinh doanh kim loại quý và các thành viên thị trường duy trì lượng tồn kho lớn tại Mỹ, khiến nguồn cung cho thị trường quốc tế bị thu hẹp.