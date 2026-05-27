Giá bạc trong nước hôm nay 27/5/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 26/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,871-2,961 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 54.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 1kg của SBJ cũng giảm còn 76,56-78,96 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 1,44 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi lần lượt ở 2,891-2,98 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 77,093-79,466 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 23.000-24.000 đồng/lượng (mua-bán) và 613.000-640.000 đồng/kg (mua-bán).

Không nằm ngoài xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat lùi về 2,879-2,968 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 27.000-28.000 đồng/lượng (mua-bán). Giá bạc thỏi 1kg của công ty này còn 76,773-79,147 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 720.000-746.000 đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc hiện thấp hơn gần 20% so với thời điểm xung đột Trung Đông bùng phát. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới hôm nay 27/5/2026

Lúc 22h ngày 26/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 76,06-76,31 USD/ounce. Giá này giảm 1,88 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 2,42%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm xuống dưới 77 USD/ounce vào ngày thứ Ba và giảm bớt mức tăng từ phiên trước. Sự bất ổn gia tăng ở Trung Đông khiến giới đầu tư thận trọng về rủi ro lạm phát.

Quân đội Mỹ được cho là đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu của Iran. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho hay các cuộc đàm phán với Tehran đang tiến triển tốt, dù ông cảnh báo rằng những cuộc tấn công bổ sung có thể xảy ra nếu các cuộc thương lượng đổ vỡ.

Kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang, giá bạc đã mất gần 20% giá trị. Nỗi lo về cú sốc lạm phát do năng lượng đã củng cố dự báo rằng các ngân hàng trung ương có thể duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ lâu hơn. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh của giá dầu trong tuần qua đã giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát và việc tăng lãi suất.

Ở góc độ dài hạn, nhu cầu bạc được dự báo tiếp tục tăng nhờ quá trình điện hóa ngành giao thông. Theo các chuyên gia, một trong những hiểu lầm kéo dài về bạc và xe điện là về lượng bạc liên quan nằm trong pin. Thực tế không phải vậy. Pin xe điện hoạt động dựa trên hóa học lithium-ion với các thành phần như lithium, cobalt, nickel và mangan.

Thay vào đó, bạc được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện của xe. Mỗi rơ-le, cầu chì, công tắc màng, mạch quản lý nhiệt và đơn vị quản lý sạc trên xe hiện đại đều chứa các tiếp điểm bạc hoặc các thành phần có chứa bạc. Bạc được sử dụng trong các ứng dụng này vì độ dẫn điện và khả năng chống ăn mòn. Bạc đang không thể bị thay thế bởi sự hiệu quả về chi phí.

Nếu so sánh, một chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong thông thường sử dụng khoảng 15-28 gram bạc. Còn một chiếc xe điện sử dụng khoảng 25-50 gram bạc, tương đương gấp đôi, bởi hệ thống điện áp trên xe loại này cao hơn và yêu cầu quản lý năng lượng phức tạp hơn.

Còn theo Báo cáo Triển vọng xe điện 2025 của BloombergNEF, lượng ô tô điện được giao toàn cầu đạt khoảng 17,6 triệu chiếc trong năm 2024. Con số này được dự báo sẽ đạt 65-75 triệu chiếc vào năm 2030.

Với giả định doanh số xe điện toàn cầu đạt 70 triệu chiếc vào năm 2030 và mỗi xe sử dụng trung bình 37,5 gram bạc, nhu cầu bạc riêng cho xe điện có thể lên tới khoảng 84 triệu ounce mỗi năm. Con số này chưa tính đến xe hybrid, cơ sở hạ tầng sạc hoặc các yêu cầu nâng cấp lưới điện liên quan.

Trong khi đó, tổng nhu cầu bạc trong ngành ô tô cho cả xe động cơ đốt trong và xe điện chỉ đạt khoảng 72 triệu ounce trong năm 2024. Do đó, nhu cầu về bạc sẽ rất lớn trong vài năm tới.