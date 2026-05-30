Giá bạc trong nước hôm nay 30/5/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/5, giá bạc trong nước bất ngờ đảo chiều giảm sau khi tăng vọt lúc mở cửa.

Cụ thể, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý chốt phiên ở mức 2,863-2,952 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 16.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng giảm 420.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 430.000 đồng/kg ở chiều bán, xuống 76,35-78,72 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở mức 2,844-2,932 triệu đồng/lượng và bạc thỏi loại 1kg là 75,84-78,19 triệu đồng/kg (mua - bán). So với thời điểm mở cửa, giá bạc miếng của Ancarat giảm 23.000-25.000 đồng/lượng, trong khi bạc thỏi giảm 610.000-640.000 đồng/kg (mua - bán).

Ở chiều ngược lại, giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) tăng nhẹ 3.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lúc mở cửa, lên mức 2,874-2,964 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank cũng tăng 80.000 đồng/kg ở hai chiều, lên 76,64-79,04 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc giằng co ở ngưỡng 78-79 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới hôm nay 30/5/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 19h45 ngày 29/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay ở mức 75,4 USD/ounce, giảm 0,25 USD/ounce, tương đương giảm 0,33% so với chốt phiên trước đó.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng được giao dịch ở ngưỡng 75,64 USD/ounce, giảm 0,27 USD/ounce (-0,36%).

Sau nhịp phục hồi ở phiên trước, giá bạc thế giới lại rơi khỏi mốc 76 USD/ounce trong ngày thứ Sáu, khi thông tin về một thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran góp phần hạ nhiệt lo ngại liên quan đến lạm phát và lãi suất.

Theo các nguồn tin, Washington và Tehran có thể gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, đồng thời khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Hai bên cũng đang xem xét phương án cho phép hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz diễn ra không hạn chế.

Theo ông Doug Moglia, chiến lược gia vĩ mô và thị trường tại Rockefeller Global Investment Management, khác với vàng chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư, dự trữ của ngân hàng trung ương và trang sức, hơn một nửa lượng bạc tiêu thụ toàn cầu hiện đến từ lĩnh vực công nghiệp.

Bạc đang giữ vai trò quan trọng trong hàng loạt ngành công nghệ tăng trưởng mạnh như năng lượng mặt trời, xe điện, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Sự bùng nổ của các lĩnh vực này khiến thị trường bạc liên tục rơi vào trạng thái thiếu hụt nguồn cung kể từ năm 2021 đến nay.

Tuy nhiên, chuyên gia của Rockefeller lưu ý tình trạng thiếu hụt nguồn cung không đồng nghĩa giá bạc sẽ tăng liên tục. Tuy nhiên, bạc vẫn được giao dịch như một tài sản tiền tệ tương tự vàng. Vì vậy, giá kim loại này còn chịu tác động lớn từ chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, diễn biến của đồng USD, tâm lý nhà đầu tư và dòng vốn đầu cơ trên thị trường tài chính.

Nguồn cung bạc cũng có đặc thù riêng khi khoảng 70% sản lượng toàn cầu được khai thác dưới dạng sản phẩm phụ từ các mỏ đồng, chì, kẽm hoặc vàng. Điều này khiến nguồn cung khó tăng mạnh ngay cả khi giá đi lên, bởi các doanh nghiệp khai khoáng thường không thể nhanh chóng mở rộng sản lượng chỉ để đáp ứng nhu cầu bạc.

Đây là yếu tố hỗ trợ tích cực cho triển vọng dài hạn của bạc, ông Moglia nhấn mạnh. Dù vậy, trong ngắn hạn, giá kim loại quý này vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ dòng tiền đầu tư hơn là các yếu tố cung - cầu thuần túy.

Một chỉ báo đang được giới đầu tư theo dõi sát là tỷ lệ vàng/bạc. Tháng 5/2025, tỷ lệ này từng tăng vọt lên mức 100, đồng nghĩa cần tới 100 ounce bạc mới đổi được một ounce vàng. Đây là một trong những mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, cho thấy bạc từng bị định giá thấp đáng kể so với vàng.

Sau đợt phục hồi mạnh của bạc, tỷ lệ vàng/bạc hiện đã giảm về vùng 50-60, tương đương mức trung bình dài hạn. Theo ông Moglia, điều này cho thấy khoảng cách định giá giữa hai kim loại đã thu hẹp đáng kể, đồng nghĩa việc dư địa tăng vượt trội của bạc so với vàng không còn hấp dẫn như trước.

Trong bối cảnh hiện nay, bạc vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp tăng cao cùng tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng với những nhịp tăng nóng của kim loại này.

Dù có thể mang lại mức sinh lời cao hơn vàng trong giai đoạn thị trường hưng phấn, bạc cũng là tài sản dễ chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi tâm lý đầu cơ đảo chiều hoặc dòng tiền dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác.