Giá bạc trong nước hôm nay 1/7/2026

Khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,237-2,306 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 45.000-46.000 đồng/lượng ở hai chiều mua - bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý chốt phiên cũng tăng 1,2 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,22 triệu đồng/kg ở chiều bán, lên 59,65-61,49 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trong khi đó, lúc 20h02 ngày 30/6, Công ty CP Kim loại quý Ancarat điều chỉnh giá bạc miếng loại 1 lượng lên mức 2,223-2,292 triệu đồng/lượng và bạc thỏi loại 1kg ở mức 59,28-61,12 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với lúc mở cửa, giá bạc miếng của Ancarat đã tăng 46.000-48.000 đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi tăng 1,23 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,28 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Tương tự, giá bạc miếng loại 1 lượng và bạc thỏi loại 1kg tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) cũng lần lượt chốt phiên ở mức 2,238-2,307 triệu đồng/lượng và 59,68-61,52 triệu đồng/kg (mua - bán).

Theo đó, giá bạc miếng của thương hiệu này tăng 15.000 đồng/lượng và bạc thỏi tăng 400.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Đáng chú ý, dù có những phiên tăng mạnh và phục hồi sau chuỗi ngày lao dốc, song giá bạc thỏi của các thương hiệu vẫn “bốc hơi” 17,07-17,52 triệu đồng/kg ở chiều bán ra trong tháng 6, đưa giá kim loại quý này về mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12/2025.

Chỉ trong tháng 6, giá bạc bị "thổi bay" hơn 17 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 1/7/2026

Lúc 20h30 ngày 30/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 59,08 USD/ounce, tăng 0,79 USD/ounce so với chốt phiên trước đó.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 9 cũng tăng 0,97 USD mỗi ounce, tiệm cận mức 59,61 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc dao động quanh mốc 58 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, tiệm cận mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025. Tính chung cả tháng và cả quý, giá bạc đã giảm hơn 20%.

Xu hướng giảm giá mạnh của kim loại quý này diễn ra trong bối cảnh đồng USD duy trì đà tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Cùng với đó, giá năng lượng tăng trở lại sau xung đột Trung Đông làm gia tăng lo ngại lạm phát, khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Hiện giới đầu tư dự báo khoảng 65% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Dù bạc được xem là một tài sản phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại gây áp lực lên kim loại quý này do bạc không mang lại lợi suất.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh vào ngày thứ Tư, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng theo dõi triển vọng nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ các thông tin cho rằng hai bên sẽ tiến hành đối thoại tại Doha trong tuần này, khẳng định những thông tin đó là không có cơ sở.

Theo phân tích của FX Empire, nếu giá bạc đánh mất mốc 57 USD/ounce, kim loại này có thể tiếp tục giảm về vùng 50 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, các nhịp hồi phục được dự báo vẫn sẽ chịu áp lực chốt lời và bán ra, do những yếu tố nền tảng của thị trường chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Một trong những lực cản lớn nhất đối với giá bạc hiện nay là đà tăng của đồng USD so với nhiều đồng tiền chủ chốt. Đồng bạc xanh mạnh lên tiếp tục gây áp lực lên nhóm kim loại quý, khiến triển vọng ngắn hạn của bạc vẫn kém tích cực.

Tuy nhiên, về dài hạn, vị chuyên gia vẫn đánh giá bạc đang nằm trong chu kỳ tăng giá và có khả năng xuất hiện một đợt bứt phá mạnh khi các điều kiện thị trường thuận lợi hơn. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, diễn biến của giá bạc vẫn chủ yếu chịu chi phối bởi sức mạnh của đồng USD hơn là kỳ vọng lạm phát như trước đây.