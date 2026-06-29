Giá bạc trong nước ngày 29/6/2026

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, giá bạc trong nước lùi về vùng thấp nhất trong nhiều tuần. Theo đó, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa ở mức 2,245-2,314 triệu đồng/lượng và bạc thỏi loại 1kg là 59,86-61,71 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với kết tuần liền trước đó, giá bạc miếng của thương hiệu này giảm mạnh 214.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 221.000 đồng/lượng ở chiều bán; giá bạc thỏi bị “thổi bay” 5,71-5,89 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat chốt tuần ở mức 2,244-2,314 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 217.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 223.000 đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần liền trước.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat cũng giảm 5,79-5,94 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán, về ngưỡng 59,84-61,71 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), giá mua và bán bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở mức 2,244-2,313 triệu đồng/lượng và giá bạc thỏi loại 1kg ở ngưỡng 59,84-61,68 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với chốt tuần liền trước, giá bạc miếng của Sacombank giảm 243.000-252.000 đồng/lượng (mua - bán), trong khi bạc thỏi giảm 6,48 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 6,72 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Sau nhiều phiên giảm sâu, giá bạc hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 29/6/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tiệm cận mức 59,19 USD/ounce khi đóng cửa tuần giao dịch vừa qua. Dù đã hồi phục khá tốt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nhưng tuần qua giá bạc giao ngay vẫn “bốc hơi” 8,84%.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng chốt tuần ở mức 59,22 USD/ounce, giảm 8,76% chỉ trong một tuần.

Jesse Colombo, nhà phân tích độc lập về kim loại quý và là người sáng lập BubbleBubble Report, nhận định trên Kitco News, xu hướng của thị trường bạc đang bắt đầu thay đổi. Ông nhận định, diễn biến của thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ sẽ là yếu tố quyết định trong thời gian tới.

Ông cho biết, trong tháng 3, giá bạc giảm do giá dầu tăng, làm gia tăng kỳ vọng lạm phát. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm sâu trong khi bạc cũng tiếp tục suy yếu.

Theo Colombo, thị trường kim loại quý vẫn chưa phản ánh đầy đủ những chuyển biến trên thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ. Trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát đang hạ nhiệt, giá trái phiếu có thể tăng, kéo lợi suất giảm và tạo lực đỡ cho cả vàng và bạc.

Chuyên gia này cũng cho rằng thị trường đã phản ứng quá mức với lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ông cũng lưu ý, phần lớn tác động từ việc ông Kevin Warsh được đề cử làm Chủ tịch Fed cũng như thông điệp sau cuộc họp Fed tuần trước đã được phản ánh vào giá.

Ở góc độ kỹ thuật, ông lưu ý trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vừa phát tín hiệu tích cực khi bứt phá khỏi mô hình tam giác. Điều này đồng nghĩa giá trái phiếu có xu hướng tăng, còn lợi suất giảm. Theo ông, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cho thị trường kim loại quý.

Dù vậy, ông Colombo cho rằng triển vọng vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến giá dầu và các yếu tố địa chính trị. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ông nghiêng về kịch bản giá trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, lợi suất giảm và tiếp tục tạo động lực cho giá vàng và giá bạc.

Đánh giá về triển vọng ngắn hạn, ông đặt kỳ vọng giá bạc sẽ tiếp tục phục hồi trong tuần tới. Theo ông, tâm lý nhà đầu tư hiện rất bi quan, trong khi giá đã rơi vào trạng thái quá bán và bắt đầu bật tăng từ vùng đáy.

Ông Colombo nhấn mạnh, khi một tài sản rơi vào trạng thái quá bán, khả năng xuất hiện một nhịp phục hồi mạnh là rất lớn. Thị trường kim loại quý vẫn đang nằm trong chu kỳ tăng giá dài hạn. Vì vậy, đợt điều chỉnh kéo dài khoảng 5 tháng vừa qua chỉ là nhịp điều chỉnh giữa chu kỳ, chưa phải tín hiệu mở ra một thị trường giá xuống.