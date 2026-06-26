Giá bạc trong nước ngày 26/6/2026

Mở cửa phiên giao dịch ngày 26/6, giá bạc miếng SBJ niêm yết ở mức 2,226-2,301 triệu đồng/lượng (mua-bán), giá mua vào không thay đổi trong khi giá bán ra tăng 75.000 đồng/lượng so với kết phiên ngày hôm qua. Giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này ở mức 59,36-61,36 triệu đồng/kg (mua-bán), chiều mua vào giữ nguyên và tăng 160.000 đồng/kg ở chiều bán ra.

Cũng trong xu hướng tăng, Phú Quý điều chỉnh giá bạc miếng lên mức 2,174-2,241 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 9.000 đồng/lượng (mua-bán). Bạc thỏi 1kg của đơn vị này ở mức 57,973-59,759 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 240.000-271.000 đồng/kg tuỳ từng chiều giao dịch.

Trái với xu hướng trên, giá bạc miếng của Ancarat được điều chỉnh xuống 2,177-2,244 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm nhẹ 4.000-5.000 đồng/lượng (mua-bán). Bạc thỏi của doanh nghiệp còn 58,053-59,84 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 107.000-133.000 đồng/kg (mua-bán).

Lúc 8h30 ngày 26/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 57,2-57,45 USD/ounce. Giá này giảm 0,55 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 0,95%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,226-2,295 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 15.000-21.000 đồng/lượng (mua-bán) so với giá mở cửa.

Bạc thỏi 1kg của SBJ cũng được điều chỉnh xuống 59,36-61,2 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 400.000-560.000 đồng/kg tùy từng chiều giao dịch.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hạ giá bạc miếng xuống mức 2,165-2,232 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 8.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bạc thỏi 1kg của thương hiệu này còn 57,733-59,519 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm tương ứng 213.000-214.000 đồng/kg.

Chung xu hướng, giá bạc miếng, bạc thỏi của Công ty CP Kim loại quý Ancarat được niêm yết ở mức 2,181-2,249 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 58,16-59,973 triệu đồng/kg (mua-bán). Các mức giá này lần lượt giảm 4.000 đồng/lượng và 107.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua-bán.

Bạc đã giảm gần 47% so với mức cao kỷ lục hồi tháng Giêng. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 26/6/2026

Lúc 21h30 ngày 25/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động từ 57,88-58,13 USD/ounce. Giá này tăng 0,59 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 1,01%.

Theo Trading Economics, bạc đã phục hồi lên mức gần 59 USD/ounce vào thứ Năm. Kim loại này nhận được hỗ trợ từ tín hiệu đồng USD yếu hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn sau khi báo cáo lạm phát PCE (chi tiêu tiêu dùng cá nhân) mới nhất của Mỹ phù hợp với kỳ vọng.

Mặc dù lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dữ liệu đã làm giảm lo ngại về áp lực giá cả tăng mạnh hơn dự kiến. Trong khi đó, giá dầu tiếp tục giảm và đã trở lại mức trước khi xảy ra xung đột với Iran, làm giảm thêm lo ngại về lạm phát.

Kết quả là các nhà giao dịch đã giảm nhẹ kỳ vọng về việc Fed tiếp tục thắt chặt tiền tệ, với xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 giảm xuống 63% từ mức 68% của hôm trước. Tuy nhiên, giá bạc vẫn giảm gần 47% so với mức cao kỷ lục đạt được vào tháng Giêng, trước khi xung đột với Iran bùng phát.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đà giảm của nhóm kim loại quý thời gian qua chủ yếu phản ánh sự điều chỉnh kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Mỹ sau những tín hiệu cứng rắn từ Fed. Hiện 9/18 thành viên FOMC dự báo sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất trong năm 2026.

Trong bối cảnh đó, chỉ số Dollar Index đã vượt mốc 100 điểm và lên mức cao nhất trong 13 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm duy trì quanh 4,16%. Đồng USD và lợi suất tăng đã thúc đẩy dòng tiền ngắn hạn dịch chuyển sang các tài sản định giá bằng USD, qua đó gia tăng áp lực chốt lời đối với vàng và bạc sau giai đoạn tăng nóng.

Tuy nhiên, MXV cho rằng nhịp điều chỉnh hiện nay chủ yếu phản ánh diễn biến của dòng tiền ngắn hạn. Về dài hạn, kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn trước những bất ổn kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh nợ công của Mỹ đã vượt 120% GDP và nhiều nền kinh tế phát triển lớn cũng ghi nhận tỷ lệ nợ công trên 100% GDP.

Đối với bạc, triển vọng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp gia tăng. Thị trường được dự báo bước sang năm thứ bảy liên tiếp trong tình trạng thâm hụt cung - cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành năng lượng mặt trời, xe điện cùng làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ bạc trên toàn cầu trong nhiều năm tới.

Nhận định về diễn biến thị trường bạc, ông Nguyễn Đại Hào, Giám đốc điều hành Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Á Châu SPS - Thành viên kinh doanh số 081 của MXV, cho rằng đà tăng của đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá bạc trong ngắn hạn. Chỉ số Dollar Index đang có xu hướng hồi phục và có thể hướng tới vùng 102 điểm, qua đó làm gia tăng sức ép đối với các tài sản không sinh lãi như kim loại quý.

"Trong bối cảnh đó, giá bạc kỳ hạn tháng 9 có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ 53-55 USD/ounce. Tuy nhiên, đây cũng được đánh giá là vùng giá có ý nghĩa quan trọng về mặt kỹ thuật khi hội tụ cả yếu tố hỗ trợ lịch sử lẫn mức định giá hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư dài hạn", ông nhận định.