Giá bạc trong nước ngày 30/6/2026

Đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,208-2,277 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 42.000 đồng/lượng (mua-bán) so với giá mở cửa. Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này xuống ngưỡng 58,88-60,72 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 1,12 triệu đồng/kg (mua-bán).

Chung xu hướng, Công ty CP Kim loại quý Ancarat đưa giá bạc miếng về mức 2,215-2,284 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm nhẹ 2.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bạc thỏi 1kg của công ty xuống còn 59,067-60,907 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 53.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm giá bạc miếng, bạc thỏi xuống còn 2,191-2,259 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 58,426-60,239 triệu đồng/kg (mua-bán). Các mức giá này lần lượt giảm 22.000 đồng/lượng (mua-bán) và 584.000-591.000 đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc đang dao động ở gần mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 30/6/2026

Lúc 22h ngày 29/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao dộng ở mức 57,8-58,05 USD/ounce. Giá này giảm 1,25 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 2,12%.

Theo Trading Economics, giá bạc giảm xuống còn 58 USD/ounce vào thứ Hai, dao động ở gần mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025. Bạc đang trên đà giảm hơn 20% trong tháng. Sự không chắc chắn xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Tâm lý thị trường được cải thiện sau khi Mỹ và Iran nhất trí ngừng các hoạt động thù địch và nối lại đàm phán về Eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tehran đã đề nghị gặp phái đoàn Mỹ tại Qatar vào ngày 30/6. Diễn biến này giúp giá dầu Brent giảm xuống dưới 75 USD/thùng, gần trở lại mức trước xung đột.

Theo các chuyên gia, giá dầu hạ nhiệt có thể kéo giảm áp lực lạm phát, từ đó làm suy yếu kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Đây là yếu tố tích cực đối với các kim loại quý như bạc, vốn chịu áp lực trong môi trường lãi suất cao.

Trên Kitco News, các chuyên gia cho biết giá bạc đã giảm xuống dưới 60 USD/ounce, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2025, đồng thời xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng 61 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt và Fed giảm bớt lập trường thắt chặt, bạc có thể sớm lấy lại sức hấp dẫn.