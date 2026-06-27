Giá bạc trong nước ngày 27/6/2026

Khép lại phiên giao dịch 26/6, giá bạc trong nước hồi phục khá tốt. Theo đó, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa ở mức 2,212-2,28 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 38.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 39.000 đồng/lượng ở chiều bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý tăng lên ngưỡng 58,99-60,80 triệu đồng/kg (mua - bán), cao hơn lúc mở cửa 1,02-1,04 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, lúc 20h ngày 26/6, giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,233-2,302 triệu đồng/lượng và bạc thỏi là 59,55-61,39 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với thời điểm mở cửa, giá bạc miếng của Ancarat tăng 56.000-58.000 đồng/lượng (mua - bán), trong khi bạc thỏi tăng mạnh 1,5 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng tới 1,55 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Cùng xu hướng, giá mua và bán bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đóng cửa ở mức 2,244-2,313 triệu đồng/lượng. So với lúc mở cửa, giá bạc miếng của thương hiệu này tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 12.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank cũng tăng 480.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 320.000 đồng/kg ở chiều bán so với lúc mở cửa, lên 59,84-61,68 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại thị trường trong nước, dù đà giảm giá đã ngừng, thậm chí đang phục hồi khá tốt, nhưng giá bạc thỏi vẫn ở mức đáy kể từ giữa tháng 12/2025 đến nay.

Giá bạc trong nước đang dần phục hồi. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 27/6/2026

Cập nhật lúc 20h45 ngày 26/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 58,43 USD/ounce, tăng 0,53 USD mỗi ounce, tương đương tăng 0,92% so với chốt phiên trước đó.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng tăng trở lại, lên 58,4 USD/ounce, tăng nhẹ 0,04 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới có thời điểm vượt mốc 58 USD/ounce trong phiên giao dịch cuối tuần, song vẫn giảm gần 10% trong cả tuần, nối dài đà lao dốc từ tuần trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tiếp tục hỗ trợ đồng USD và gây áp lực lên nhóm kim loại quý.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định ưu tiên kiểm soát lạm phát, đồng thời Fed nâng dự báo lạm phát PCE năm 2026. Trong tháng 5, lạm phát PCE toàn phần của Mỹ tăng lên 4,1%, củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Thị trường dự báo Fed có thể tăng lãi suất ba lần trong năm nay, với xác suất khoảng 62% cho lần tăng đầu tiên vào tháng 9.

Diễn biến của bạc nhìn chung cùng chiều với nhóm kim loại quý, tuy nhiên mức giảm mạnh hơn vàng kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát. Bởi ngoài vai trò là tài sản trú ẩn, bạc còn là kim loại công nghiệp nên chịu tác động lớn từ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Điều này khiến bạc thường biến động mạnh hơn vàng trong các giai đoạn thị trường bất ổn.

Trong báo cáo phân tích công bố ngày thứ Năm, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank, cho biết thị trường bạc đang ở trạng thái phòng thủ khi nhiều nhà đầu tư cắt giảm tỷ trọng nắm giữ hoặc rút khỏi thị trường.

Theo ông, dù giá bạc đã giảm khoảng 19% từ đầu năm, kim loại này vẫn cao hơn 56% so với cùng kỳ năm trước. Đợt giảm sâu gần đây chủ yếu xuất phát từ đà tăng mạnh của đồng USD lên mức cao nhất 13 tháng.

Để lực mua bắt đáy quay trở lại, thị trường cần chứng kiến dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF dần ổn định và đồng USD hạ nhiệt. Trước khi những yếu tố này xuất hiện, diễn biến của nhóm kim loại quý nhiều khả năng vẫn sẽ chịu chi phối chủ yếu bởi các yếu tố kỹ thuật và vị thế giao dịch, hơn là các yếu tố cơ bản.