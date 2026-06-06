Giá bạc trong nước ngày 6/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 5/6, giá bạc trong nước tiếp tục giảm sâu. Theo đó, giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) chốt phiên ở mức 2,769-2,859 triệu đồng/lượng, giảm 12.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank cũng về ngưỡng 73,84-76,24 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 320.000 đồng/kg ở cả hai chiều so với lúc mở cửa.

Cùng xu hướng, lúc 20h ngày 5/6, Công ty CP Kim loại quý Ancarat điều chỉnh giá bạc miếng loại 1 lượng về mức 2,707-2,791 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 43.000-44.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với thời điểm mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat cũng giảm 1,38 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,44 triệu đồng/kg ở chiều bán, xuống 72,19-74,43 triệu đồng/kg (mua - bán).

Ngược lại, giá bạc miếng và bạc thỏi của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý lần lượt đóng cửa ở mức 2,755-2,840 triệu đồng/lượng và 73,47-75,73 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với lúc mở cửa, giá bạc miếng của Phú Quý tăng nhẹ 2.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi giá bạc thỏi tăng 60.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 50.000 đồng/kg ở chiều bán.

Mặc dù một số đơn vị điều chỉnh tăng nhẹ, xu hướng chung của thị trường bạc trong nước vẫn là giảm. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 6/6/2026

Giá bạc trên thị trường thế giới lao dốc mạnh, sắp mất mốc 70 USD/ounce. Cụ thể, lúc 20h30 ngày 5/6, giá bạc giao ngay xuống còn 70,7 USD/ounce, giảm gần 3,2 USD/ounce, tương đương giảm mạnh 4,33% so với chốt phiên trước đó.

Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng “bốc hơi” 3,02 USD/ounce (4,08%), về mức 70,95 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, giá bạc lùi sâu xuống 70 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Đà giảm mạnh diễn ra sau khi báo cáo việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng, làm gia tăng nhận định Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao. Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục khiến thị trường theo dõi sát diễn biến lạm phát và giá năng lượng.

Theo báo cáo việc làm tháng 5, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm, cao gấp đôi mức dự báo 85.000 việc làm của thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%, trong khi tốc độ tăng lương hằng năm giảm xuống 3,4%, đúng như kỳ vọng.

Các số liệu tích cực trên củng cố nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ. Thị trường hiện đang định giá khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng theo dõi sát diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình đang tiến gần giai đoạn cuối. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran bác bỏ nhận định này và khẳng định chưa đạt được tiến triển đáng kể nào.

Những tín hiệu trái chiều từ Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng ổn định của khu vực, qua đó tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý.

Trên FX Empire, các chuyên gia nhấn mạnh bạc vốn được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát. Song trong bối cảnh hiện nay, vai trò này chưa phát huy hiệu quả do tác động từ chính sách tiền tệ của Fed.

Giới phân tích cho rằng, việc giá dầu duy trì quanh ngưỡng 95 USD/thùng đang tạo thêm cơ sở để bà Beth Hammack - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, cùng các thành viên Fed tiếp tục duy trì quan điểm thắt chặt lãi suất. Chính kỳ vọng lãi suất cao kéo dài mới là yếu tố gây áp lực lên giá bạc.

Nói cách khác, bạc khó có thể hưởng lợi từ vai trò "hàng rào chống lạm phát" khi Fed sử dụng chính áp lực lạm phát làm lý do để giữ mặt bằng lãi suất ở mức cao. Theo giới phân tích, sức ép lên bạc chỉ có thể giảm khi giá dầu hạ nhiệt và kỳ vọng duy trì lãi suất cao của Fed suy yếu.