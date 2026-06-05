Giá bạc thế giới ngày 5/6/2026

Lúc 20h ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 74,94 USD/ounce, tăng gần 2,2 USD/ounce, tương đương mức tăng 3,02% so với chốt phiên trước đó.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng vọt lên 75,23 USD/ounce, tăng 1,53 USD/ounce (+2,08%).

Theo Trading Economics, giá bạc tiến sát ngưỡng 75 USD/ounce trong phiên ngày thứ Năm sau khi lao dốc hơn 3% ở phiên giao dịch trước. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ phải nâng lãi suất để ứng phó với nguy cơ lạm phát tăng cao do giá năng lượng leo thang từ căng thẳng tại Trung Đông.

Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình cũng trở nên mong manh hơn sau khi Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau. Xung đột kéo dài cùng nguy cơ eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới - gần như bị phong tỏa đã khiến giá dầu và các mặt hàng năng lượng duy trì ở mức cao.

Tại Mỹ, bà Beth Hammack, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải sớm nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.

Hiện giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Sáu, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về lộ trình điều hành lãi suất của Fed trong thời gian tới.

Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích của FX Empire, nhận định triển vọng của bạc vẫn tích cực bất chấp những nhịp điều chỉnh ngắn hạn gần đây. Theo ông, ngưỡng 80 USD/ounce hiện là mốc kỹ thuật quan trọng nhất của thị trường.

Nếu vượt thành công ngưỡng này, giá bạc có thể tiếp tục hướng tới mốc 90 USD/ounce, tương ứng vùng đỉnh của biên độ tích lũy kéo dài nhiều năm. Ngược lại, vùng 70 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, trong khi đường trung bình động EMA 200 ngày tiếp tục tạo nền giá cho kim loại này.

Theo ông Lewis, kịch bản giá bạc giảm sâu về vùng 60 USD/ounce chỉ có thể xảy ra nếu lãi suất tăng mạnh hơn dự báo và giá xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ EMA 200 ngày. Do đó, diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sẽ tiếp tục là chỉ báo quan trọng đối với xu hướng của bạc trong thời gian tới.

Giá bạc trong nước diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu trong phiên 4/6. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc trong nước ngày 5/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 4/6, giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết ở mức 2,808-2,898 triệu đồng/lượng và giá bạc thỏi loại 1kg là 74,88-77,28 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với đầu phiên, giá bạc miếng SBJ tăng 33.000 đồng/lượng, trong khi bạc thỏi tăng 880.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua và bán.

Giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat tăng 29.000-30.000 đồng/lượng so với đầu phiên, lên mức 2,815-2,902 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat chốt phiên ở mức 75,07-77,39 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 780.000 đồng/kg (mua vào) và tăng 800.000 đồng/kg (bán ra) so với lúc mở cửa.

Ở chiều ngược lại, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa ở mức 2,779-2,865 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 12.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng giảm 320.000 đồng/kg ở cả hai chiều, lùi về 74,11-76,4 triệu đồng/kg.